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04 Mayıs 2018 14:24

Boğazlıyan’a son 3 yılda 7 kuran kursu yapıldı

Boğazlıyan İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Kermes gelirleri ve ilçe ile belde halkının destekleriyle toplam 7 adet Kur’an Kursunu bitirip hizmete açtıklarını söyledi.

Boğazlıyan’a son 3 yılda 7 kuran kursu yapıldı

04 Mayıs 2018 14:24


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Boğazlıyan İlçe Müftüsü Mehmet Güler, “Boğazlıyan İlçe Müftülüğü olarak 2014 yılında Kur’an Kurslarını Güzelleştirme Yararına düzenlemiş olduğumuz kermes gelirleriyle mevcut Kur’an Kurslarını güzelleştirme ve eskiyenleri yeniden yapma stardı vermiştik. O günden bu güne kadar tüm kursların modernizasyonu yaptık. Kasabalara 6 tane kursla birlikte merkeze yapılan Kur’an Kursu’yla birlikte 7 tane Kur’an


Kursu yapılmış oldu. Yeni yapılan kursların üç tanesinde 4-6 yaş bölümleri de bulunmaktadır. Kasabalara yapılan Kur’an Kursları müftülüğümüzün manevi rehberliğinde belediyelerle kasaba halkının katkılarıyla yapılmıştır” dedi.


Güler, “İlçe Merkezine yapılan dört katlı Kur’an Kursu ise Türkiiye Diyanet Vakfı Boğazlıyan Şubesi’nce yaptırılmıştır. Bu kursun bünyesinde 4-6 Yaş Kur’an Kursu, Yetişkinler Kur’an Kursu, 2 adet öğrenci evi 4 adet imamevi bulunmaktadır. Kurslarımızın yapımında ve inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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