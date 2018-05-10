Boğazlıyan’da ’Huzur ve Muhabbet Ortamı Aile’ konulu konferans verildi

Gerçekleştirilen konferansa İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Müftü Mehmet Güler başta olmak üzere, imamlar, vaizler ve çok sayıda kadın dinleyici katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Mehmet Güler, hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Müftü Güler’in konuşması sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşad Hizmetleri Dairesi vaizi Aliye Doruk, "Huzur ve Muhabbet Ortamı Aile" konulu konferans verdi.

Ailenin bir mahremiyeti ve bir saygınlığı olduğunu söyleyen Doruk,"Bu mahremiyet ve saygınlığı zedelemeye, tahrip etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ancak ne acıdır ki, günümüzde ailenin bu saygınlığını tehdit eden birçok olumsuzluk bulunmaktadır. Özellikle bazı yayınlarda ve sosyal medyada hiçbir değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyeti gözler önüne serilebilmektedir. Zaman zaman da gayr-ı meşru ilişkiler, nikahsız birliktelikler adeta özendirilmektedir. Şüphesiz ki bu durum, toplumumuzun en önemli değerlerinden olan aile kurumunu yıpratmaktadır." dedi.

Konferans soru ve cevapların alınmasının ardından sona erdi. Kaymakamı Sinanoğlu program sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İrşad Hizmetleri Dairesi vaizi Aliye Doruk’a teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.