Boğazlıyan’da Kodlama ve Robotik Atölyesi açıldı

Boğazlıyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çocuk ve Genç Merkezi’nde kurulan Kodlama ve robotik atölyesinde öğrenciler kodlama, robotik, üç boyutlu tasarım konularında eğitim almaya başladılar.

3D yazıcı, mekanik ve elektronik cihazlar ve robot setler ile kodlama eğitimi ve STEM projelerinin hayata geçirilebilecek alt yapıya sahip atölyede hafta içi ve hafta sonunda düzenlenen kurslarda 75 öğrencinin eğitim aldığını belirten Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu,"Kodlama eğitimine Avrupa’da çok erken yaşlarda başlamaktadır. Öğrencilerimize 21’inci yüzyıl becerilerinin kazandırılması noktasında bu atölyenin açılmasını bir ihtiyaç olarak gördük. Geleceğin yazılımcılarının yetiştirilmesini amacıyla ilçemize Kodlama ve Robotik Atölyesi kazandırdık. Kodlama eğitimi sayesinde çocuklarımıza analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerileri kazandırmamız mümkün. Teknolojinin nimetinden faydalanmak ve geleceğe yönelik nitelikli bir nesil yetiştirebilmemiz için Türkiye’de de bu eğitimi daha erken yaşlara çekmemiz gerekiyor." dedi.