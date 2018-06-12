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12 Haziran 2018 14:25

Boğazlıyan’da kodlama ve robotik şenliği yapıldı

Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından yürütülen ’Boğazlıyan Geleceğini Kodluyor Projesi’ kapsamında Robotik ve Kodlama gösterisi yapıldı.

Boğazlıyan’da kodlama ve robotik şenliği yapıldı

12 Haziran 2018 14:25


Boğazlıyan Öğretmenevi’nde düzenlenen gösteride öğrencilerin hazırladığı yazılım, oyun, robotik uygulamalar, üç boyutlu yazıcıdan elde edilen materyaller sergilendi.


Geleceğin mucitlerini, mühendislerini, bilim adamlarını yetiştiriyor olmaktan onur duyduğunu, en önemli yatırımın gençliğe ve geleceğe olduğunu belirten Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu,"Kodlama ile uğraşan çocukların düşünme yapıları olumlu yönde değişmektedir. Çocuklar hayallerinde canlandırdığı objeleri hareketlendirmek için değişik şekillerde düşünmek zorundalar. Kodlama yaparken birçok değişik uyaran ve çevresel koşulları düşünerek çok boyutlu düşünme yetisi kazanmaktadırlar" dedi.


Öğrencilerin hazırladığı çizgi takip eden robot, futbol oynayan robot, ordino ile sıcaklık ve nem ölçer, kayan ışıklar, serve motor kontrolü, scratch ile robot ve oyun programlama gösterileri ilgiyle izlendi.




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