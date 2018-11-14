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Boğazlıyan'da Koordinasyon Kurulu çocuklar için toplandı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam Davut Sinanoğlu başkanlığında yapıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam Davut Sinanoğlu başkanlığında yapıldı.


Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesi ve çocuk ve ailelerine yönelik hizmet veren kamu kurumları ile koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi konuları ele alındı.


Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Çocuk İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısının önemli olduğunu ifade ederek, toplantıya katılan kurumlarca yapılan görüşlerin ve bilgilendirmenin koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.


Kaymakam Sinanoğlu,"Toplantıda ilçemizde korunmaya ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili gerekli önlemin ne şekilde alınması gerektiği ve alınan önlemlerin uygulanmasının sürekliliğinin sağlanmasını, bu çocukların kendilerini geliştirebilecek ve olumsuz çevrelerinden uzaklaşabilmeleri için nasıl bir uygulama yapılabileceği değerlendirildi" dedi.


Toplantı katılım sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüşlerinin dile getirilmesinin ardından sona erdi.

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