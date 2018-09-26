Boğazlıyan'da Kur'an kurslarındaki 349 öğrenciye sağlık eğitimi verildi

Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerde Kur'an kursuna giden 349 öğrenciye, yaz tatili boyunca sağlık eğitimi verildi.

Sağlık çalışanları tarafından Çalapverdi, Bağlarbaşı, Yamaçlı, Derecepni, Sırçalı, Aşağı Sarıkaya, Ovakent, Özler ve Fatih köy ve kasabalarında Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım, yabancı cisim kaçması, kanama, kırık, yanık, suda boğulma, arı-böcek sokması, hijyen, parazit hastalıkları ve ağız, diş sağlığı konularında uygulamalı eğitim verildi.

Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü Hekimi Dr. Selim Çetintaş, yaptığı açıklamada yaz tatili boyunca, çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmaları ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yaptıklarını belirterek, bu kapsamda Kur'an kurslarında eğitimler verdiklerini ifade etti.

Dr. Çetintaş,"Küçük yaşta hijyen, örneğin diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması gerekiyor. İlk yardım eğitimini de çocuğun dikkatini çekerek biçimde anlatmak onda merak duygusu uyandıracak ve zamanla ilk yardım beceri ve bilgisi gelişecektir. Kuran kursları yaz tatili boyunca, çocuklarımıza ulaşabilmek için çok uygundu. Biz de müdürlük olarak değerlendirmek istedik" dedi.