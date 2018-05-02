Boğazlıyan’da Kur’an Kursu inşaatı yararına kermes düzenlendi

Boğazlıyan Çarşı Camii altında düzenlenen kermesin açılışı Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ve Müftü Mehmet Güler tarafından gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler ve kurs öğreticilerinin hazırlamış oldukları ev yapımı pasta, börek, baklava ve gözlemenin yanında çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu kermes ilgi gördü.

Kermese vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden dolayı duyduğu memnuniyetliği dile getiren Müftü Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kermesimiz yoğun bir ilgiyle karşılandı. Kermes için bizlerden desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Hamdi Erdal olmak üzere herkese teşekkür ederim. Ayrıca kermese katkıda bulunmak için çaba sarf eden, evlerinde hazırlamış oldukları el emeği göz nuru ürünleri getiren ve emeği geçen tüm bayanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi