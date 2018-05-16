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16 Mayıs 2018 11:18

Boğazlıyan’da kütüphane kuruldu

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Beldesi’nde bulunan Uzunlu Cumhuriyet Ortaokul’na 5 bine yakın kitaptan oluşan bölgenin en büyük kütüphanesi açıldı.

Boğazlıyan’da kütüphane kuruldu

16 Mayıs 2018 11:18


Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulu Kütüphanesini açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, İl Genel Meclis Üyesi Bayram Eroğlu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Okul Müdürü Ayfer Dalaslan’ın gayret ve girişimleri sonrasında Uzunlu Beldesi’ne kazandırılan ve 5 bine yakın kitabı bünyesinde barındıran kütüphaneden, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra velilere de istifade edebilecek. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Kaymakam Davut Sinanoğlu, kitabın önemine değindi. Sinanoğlu,"Cumhuriyet Ortaokulumuzda ’Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında kütüphanenin oluşturulması ile öğrencilerimizin, velilerimizin ve çevre, mahalle halkının da bundan yararlanmasını ve güzellikleri paylaşmasını istiyoruz." dedi.


Okul Müdürü Ayfer Dalaslan ise, "Kitap, hiç şüphesiz fertlerin ve milletlerin hayatını değiştiren, yenileştiren ve ilerlemelerini sağlayan en önemli vasıtalardan biridir. Bizi maddi manevi yönden üstün kılan bilgiler, kitap sayfaları arasındadır. İyi kitap, insanda olumlu ilgilerin uyanıp gelişmesine yardım eder." şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından kurdele kesimi sonrasında kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar, kütüphane başta olmak üzere öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu sergisini gezdi.




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