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16 Mayıs 2018 17:04

Boğazlıyan’da motosikletli şahin timi göreve başladı

Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik olaylarına daha hızlı müdahale etmek amacıyla ilçede motosikletli trafik timi oluşturdu.

Boğazlıyan’da motosikletli şahin timi göreve başladı

16 Mayıs 2018 17:04


Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, ilçenin trafik meselesinin çözümüne katkıda bulunmak için çalışmalar yaptıklarını ve motosikletli trafik timi oluşturarak ilçede uygulamaya sunduklarını söyledi.


İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan motosiklet ile daha seri ve kolay hizmet verilebileceğini kaydeden Emniyet Müdürü Şahin, "Halkımızın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması çağdaş devletin temel görevlerindendir. Polis teşkilatımız da adalet ve eşitlik çerçevesinde yasalardan aldığı gücü milletimizden aldığı destek ile birleştirerek canı pahasına halkımızın güvenliğini sağlamaya devam ediyor" dedi.




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