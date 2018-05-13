Boğazlıyan’da özel öğrenciler anneleri için hünerlerini sergiledi

Tuba Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen programda özel öğrenciler hünerlerini sergileme imkanı buldu.

Boğazlıyan’da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında; İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Beyaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Nazan Tok, İl Genel Meclis Üyesi Bayram Eroğlu, Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç ve davetliler özel öğrencileri yalnız bırakmadı. Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli hazırlıklar yapan öğrenciler annelerini ve misafirlerini hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

Programda tüm annelerin anneler gününü kutlayan Kaymakam Davut Sinanoğlu, "Annelerimize sevgimizi saygımızı göstermek için bu özel gün bir fırsattır. Bu yüzden bu günün önemli olduğunu düşünüyorum. Engelli çocuklarına bakan vakit ayıran 7 gün 24 saat annelik vazifesinin çok çok ötesinde tarif edilmez bir şekilde çocuklarına bakan, sahip çıkan tüm engelli annelerimizin de anneler gününü tebrik ediyorum." dedi.

Tuba Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Yusuf Yıldırım ise, özel eğitim kurumunun engellilere yönelik hizmetlerini artırarak sürdürdüğünü belirterek, engelli vatandaşların topluma kazandırılması noktasında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Engelli annesi Şerife Zorlu ise, 17 yaşında Tenzile Zorlu, isminde bir kızı olduğunu belirterek,"Gerek doğuştan gerekse sonradan olsun bir engelli annesi olmak demek; kendinden önce evladını düşünmektir. O doyunca doymak, o gülünce mutlu olmaktır. O yüzden biz çocuklarımızın kendini idare edebilen ayaklarının üzerinde durabilen bir şeyler olabilmesi için çabalıyoruz. Bunu da başarabilmek için siz devlet büyüklerimizden yardımınıza ihtiyacımız var. Çocuğum uzun eğitimi için destek olan devletimizden bu kurumu açanlardan ve çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Programda müzik eşliğinde öğrenciler doyasıya eğlenirken, protokol üyeleri de engelli ve aileleri ile bir süre görüştü. Kaymakam Sinanoğlu, anneler günü nedeniyle öğrenci annelerine çiçek verdi.