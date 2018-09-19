Boğazlıyan'da vatandaşlara sağlık taraması

Sağlık çalışanları, ilçede farkındalık oluşturmak için Boğazlıyan Meydanında, vatandaşların; tansiyon, şeker ölçümünü yaparak, boy ve kilolarını ölçüttüler, obezite açısından değerlendirdiler. Sağlıklı beslenme ve prostat kanseri hakkında bilgilendirme yaptılar, bilgilendirici broşürler dağıttılar.

Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü Hekimi Selim Çetintaş, yaptığı açıklamada insan sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Dr. Çetintaş, “ Sağlığımızı kaybettikten sonra doktora gidiyoruz. Tansiyon ve şeker ölçümü yaparak sınırda olan kişilerde farkındalık oluşturma, erken sağlık tesislerine yönlendirmek, halkımızda duyarlılık oluşturma adına böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Şekeri ve tansiyonu yüksek olarak tespit ettiğimiz vatandaşlarımızı hastaneye yönlendirdik. Ayrıca günümüzde giderek artan prostat kanseri hakkında bilgilendirme yaptık.” dedi.

Ülkemizde ve dünyada, erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla en sık görülen kanser prostat kanserinin olduğunu belirten Çetintaş, “Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Birinci derece akrabasında (baba, erkek kardeş, abi) prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski diğer insanlara göre iki kat daha yüksektir. Doymuş yağlardan (hayvansal gıdalarda bulunan yağlar, tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı) ve kırmızı etten zengin, sebze-meyveden fakir beslenme alışkanlığı, özellikle sigara prostat kanseri riskini arttırabilmektedir. Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez. Kanser dokusu büyüdükçe bazışikâyetlere yol açabilir. Sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik idrar yapma, zor idrar yapma, ağrılı idrar yapma, kanlı idrar, kanlı meni gibi. Bu şikâyetlerin olması prostat kanseri olduğunu göstermez ama bir ipucu olabilir. Bu yakınmalardan en az biri olduğunda, üroloji uzmanına başvurulmalıdır”diye konuştu.

Yozgat'ta sağlık hizmetlerinde farkındalık oluşturma, sağlık hizmetlerine ulaşılmayı kolaylaştırma adına etkinlikler yaptıklarını söyleyen Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr.Fatih Şahin ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Sağlık hizmeti; binanın küçük ya da büyük olmasına bakmaksızın süreklilik arz eder. Elimizden geldiğince a ilçesinde olan hizmeti b ilçesinde de vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün böylesine güzel farkındalık oluşturma etkinliklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum, başarılarının devamını diliyorum”