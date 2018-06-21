Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Bozdağ burada yaptığı açıklamada, “Şimdi Muharrem İnce Bey dün bir açıklama yaptı. Diyor ki 50 tane güçlü ülkenin büyükelçisi beni arıyor. Onlarla görüştüm. Ben kazanacağımı bunların aramasından anladım diyor. 50 büyük ülke diyor. O ülkeleri biz biliyoruz. Muharrem İnce doğru söylüyor. Bu 50 büyük ülkenin 50’si de eminim ki Tayyip Bey kaybetsin Muharrem İnce kazansın ister. Hiç şüphemi yok. Neden? Amerika’dan bir telefon edildi, doğru mu eğri mi demeden Sayın İnce o telefonu kullandı. Amerika’dan telefon neyi emrediyorsa onu yaptı, konuyu Türkiye’nin gündemine getirdi. Demez mi adam, ben Muharrem İnce’yi telefonla oynatıyorum. Telefonla ince ince gönderiyorum, istediğimi yaptırıyorum ama bu Tayyip Erdoğan’a lafımı geçiremiyorum demez mi adam? Onun için Amerika’ya, Avrupa’ya karşı milletinin devletinin hukukunu koruyan gür bir sesi elbette istemezler. Buradan söylüyorum 50 büyük ülkenin büyükelçileri sandığa gidip oy vermeyecek. Başka ülkeler Türkiye’ye cumhurbaşkanı milletvekili seçmeyecek. Başka ülkelerin vatandaşları da oy vermeyecek. Sandıkta Akdağmadenliler Yozgatlılar oy verecek. Büyük elçiler oy verseydi eminim İnce Cumhurbaşkanı olurdu, ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak, AK Parti parlamentoda salt çoğunlukta iktidar olacak” dedi.

“Türkiye’nin en iyi yaptığı işlerden birisi sağlıklı ve güvenli seçim”

Son günlerde seçimler yaklaştıkça oy pusulaları üzerinden tartışmaların başladığını da vurgulayan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, “Oradan buradan daha şimdiden seçim sonuçlarını açıklıyorlar. Bak şurada şu var burada bu var diye haberler çoğalıyor. Haberiniz olsun o haberler yarın bir gün daha da artacak neden biliyor musunuz her seçim öncesi bu haberleri yapanlar seçime şaibe düşürmek için planlı yapıyorlar. Seçimde hile vardı algısı oluşturmak için başarısızlıklarına kılıf hazırlamaya çalışıyorlar. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Buradan söylüyorum Türkiye’nin en iyi yaptığı işlerden birisi sağlıklı ve güvenli seçimdir. Seçimlerde bugüne kadar hile ve hurda hiçbir dönemde olmamıştır. Sandıkta bütün partiler var hep partiler seçimi yapıyor. Partilerin yaptığı seçimi kim hileye bulaştırabilir. Yok böyle bir şey ama bunlar bunu yapıyorlar. Başarısızlıklarına kılıf uydurmaya gayret ediyorlar, çalışıyorlar. Seçimlerimiz geçmişte olduğu gibi Pazar günü de huzur güven içerisinde yapılacak ve hiçbir sıkıntı Allah’ın izni ile hiçbir yerden olmayacaktır. Başarısızlıklarına başka başka yerden çözüm arasınlar” şeklinde konuştu.