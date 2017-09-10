Bozdağ: “Türkiye’nin gelişmesi bazı ülkeleri rahatsız ediyor”

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 11. Dönem Pancar Hasat Başlama Töreni’ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin gelişmesini, kalkınması dünyanın gıpta ile izlediğini ama bu gelişme ve kalkınmanın Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi bazı ülkeleri rahatsız ettiğini belirterek, “Zannedersiniz orada halk Türkiye’ye kim nasıl bakarsa ona göre oy verir. Seçimin bütün malzemesi Türkiye. Bütün malzemesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yatıyorlar kalkıyorlar Türkiye. Yatıyorlar Recep Tayyip Erdoğan, kalkıyorlar Recep Tayyip Erdoğan. Ya sizin ne alıp veremediğiniz var Türkiye ile ne alıp veremediğiniz var Türkiye’nin Cumhurbaşkanıyla. Alman halkının sorunlarını niye konuşmuyorsunuz, Alman Devleti’nin sorunlarını niye konuşmuyorsunuz? Onu nasıl çözeceğinizi niye konuşmuyorsunuz? Onu konuşmuyorlar. Kendi ülkelerinin sorunlarını konuşmuyorlar, Türkiye’yi ve Türkiye’nin liderini konuşuyorlar. Kusura bakmayın, Türkiye’yi konuşmak, Türkiye’nin liderini konuşmak, Türkiye’yi ve Türkiye’nin liderini itibarsızlaştırmak için gayret yaparak Türkiye’ye zarar veremezsiniz” dedi.

“Terörle mücadelemiz devam edecek”

Terör örgütlerinin kökünü kazımak için kararlı mücadelenin devam edeceğini söyleyen Bozdağ, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ülkesi aleyhine ve milleti aleyhine kim hangi tehdidi yaparsa yapsın bunlara asla pabuç bırakmaz. Bırakmayız, izin de vermeyiz. Bu milletin ve devletin ulusal güvenliği söz konusu olduğu zaman hiçbir ülkenin veya gücün Türkiye’nin ulusal güvenliği aleyhine tavizler vermesini Türkiye’den beklememeli. Bütün dünyayı biz milletimiz ve devletimiz söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan karşıya alırız. Türk milletinin tarihi bunun örnekleriyle doludur. Bundan sonra da Türkiye’nin ulusal güvenliğinden taviz vermesini bekleyenler aldanıyorlar. Asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin kökünü kazımak için kararlı mücadelemiz devam edecek. Türkiye’nin içerisini karıştırmak, kriz, kaos, karmaşa yaratmak için gönderilen casusların tepesine binmeye ve onları kodese tıkmaya devam edeceğiz. Herkes hesabını ona göre yapsın” şeklinde konuştu.

“Almanya teröre destek veriyor”

Bozdağ, Almanya’nın, PKK, FETÖ dahil bütün terör örgütlerine destek verdiğini ifade ederek, “Alenen destek veriyor. Toplantılar yapıyorlar, teröristlerin elebaşları telekonferansta toplantılarda konuşturuluyor. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, bakanları konuşturulmuyor. Darbeyi yapmış darbeciler orada himaye görüyor. Sonra Türkiye’nin içini karıştırmak için Türkiye’ye gelmiş burada terör örgütlerine destek vermiş olduğu gerekçesiyle tutuklu olanlar var, onların da serbest bırakılmasını istiyorlar. Ya şimdi sormazlar mı, senin ülkenin aleyhine, terör örgütlerine destek veren bir Türk vatandaşı Almanya’da olsa sen serbest bırakır mısın? Bırakmazsın. Bizde yargı var, bunun kararını yargı veriyor, hükümet vermiyor. İşlerine geldi mi yargıya referans yapıyorlar, işlerine geldi mi de hükümete referans yapıyorlar. Ülkemiz siyasetinde doğrudan taraf oluyorlar. 16 Nisan referandumunda taraf oldular. Şimdiden Türkiye’nin 2019’da yapacağı Cumhurbaşkanlığı seçiminde taraflarını belli ettiler. Türk vatandaşlarından AK Parti’ye oy veren, vatanını, milletini sevenlerle başka olanlar arasında ayrım yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yapıyorlar. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, Almanya’da bulunan Türkiye kökenli, Türk kökenli Alman vatandaşlarına, ’seçimde sağduyulu olun, Türkiye’nin dostlarıyla düşmanlarına dikkat edin, oyunuzu ona göre kullanın’ deyince de, ’iç işlerimize karışıyorsun’ diye bağırıyorlar. Ya kim kimin iç işlerine karışıyor? Türkiye’nin seçiminin de taraf oluyorsun, yargısına müdahale etmek istiyorsun, referandumuna müdahale etmek istiyorsun, Türkiye’de ’evet’ diyenlerle ’hayır’ diyenler arasında ayrım yapıyor. Şimdi onların acemi bir dışişleri bakanı var, öyle söylüyor, ’hayır’ oyu kullananlara vize serbestiyeti verelim, ’evet’ oyu kullananlara da vize yasağı devam etsin’ diyor. Ben buradan ’hayır’ diyen vatandaşlarımıza da diyorum ki, bu lafı söyleyenlere bakın, ne diyorlar, nasıl ayrım yapıyorlar. Aynı şeyi devam ettiriyor, devam ettireceğini de sürdüreceğin gösteriyor” diye konuştu.

Almanya’nın Avrupa ülkeleri adına racon kestiğini de belirten Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de AB ilişkilerini de ele alıyorlar diyorlar ki, ’Biz Türkiye ile AB ilişkilerini sonlandırırız, müzakere sürecini sonlandırmayı gündeme getireceğiz.’ Adeta Almanya’nın siyasileri AB ve AB ülkeleri adına racon kesiyor, karar veriyor. AB’nin ve AB ülkelerinin benim bildiğim karar mekanizmaları ayrıdır ve bu mekanizmaların çalışma usulü de ayrıdır. İki ülke arasındaki ihtilaflar AB süreçlerini etkilememelidir ve rehin almamalı. Ama öyle gözüküyor ki, Almanya’nın siyasetçileri AB’yi ve AB ülkelerini Almanya’nın kendi iç işleyişindeki idari birimler gibi görüyorlar. Kendilerinin verdiği talimatları sorgusuz yerine getirecek idari makamlar gibi görüyorlar. Belli ki, AB üyesi ülkelerin egemen ve bağımsız ülkeler olduğunu unutmuşlar. Çok net. AB üyesi ülkelerin her biri egemendir, her biri tam bağımsızdır, kendi kararlarını kendi verir. Ama öyle gözüküyor ki, Almanya, ’Avrupa Birliği’nin patronu benim, ben ne dersem o olur’ bu rolü oynuyor. Bunu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve AB kurumlarının çok net bir şekilde gördüğünü ve değerlendirdiğini ben düşünüyorum. Almanya’da diğer üyeler gibi bir üyedir ve herkesin oyu bir tanedir ve eşittir, arada bir fark yoktur. Ama yaşanan bu tartışmalar gösteriyor ki, Almanya, ’Benim oyumla sizin oyunuz eşit değildir’ diyor, ’Benim liderlerimle sizin liderleriniz de eşit değildir’ diyor. Bu, AB’ye AB üyesi ülkelerin halklarına ve AB üyesi ülkelere açık bir saygısızlıktır, açık bir hakarettir. Eminim ki, onlar kendi egemenliklerine, kendi bağımsızlıklarına sahip çıkacak ve ülkeler arası ilişkilerin AB’nin işleyişine ve AB’nin değerlerine zarar vermesine engel olacak iradeyi ortaya koyacaklardır."