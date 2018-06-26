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26 Haziran 2018 12:52

Bozok Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bölge halkına da hizmet verecek

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampus yerleşkesinde yapımı tamamlanan ve 210 yatak kapasitesine sahip olan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Araştırma Uygulama Hastanesi, uzman kadrosunun yanında teknoloji ve fiziksel altyapısı ile bölge halkına kaliteli acil, tıp ve poliklinik hizmeti sunacak.

Bozok Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bölge halkına da hizmet verecek

26 Haziran 2018 12:52


Bozok Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Araştırma Uygulama Hastanesi’nin sadece Yozgat’a değil tüm bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirten Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Morfoloji binasının da hastane içerisine taşındığını hatırlatarak tıp ve sağlık eğitimleri açısından üniversitenin daha iyi noktalara geleceğini söyledi.



"Hastane yatak sayısı ileride daha da artacak"


Rektör Prof. Dr. Karacabey,"Şehrin içerisinde bir eski binayı Araştırma Hastanesi olarak kullanıyorduk artık yeni hastanemiz tamamlandı. Şu anda kayıtlı 210 yatakla hizmete başlıyoruz, önümüzdeki dönemde tahmin ediyorum, bu sayıyı 260’a çıkaracağız. Yeni hastaneye taşınmış durumdayız. Birkaç güne kadar burada hastalarımızı tedavi imkanına kavuşacağız" dedi.



"Otel konforunda hastane odaları bulunuyor"


Hastaların tedavi süreçlerini daha rahat geçirmelerini sağlamaları açısından hasta odalarının otel konforunda dizayn edildiğini de aktaran Rektör Karacabey,"Odalarımız özellikle otelcilik hizmetleri yönünden eski hastanemize göre çok daha konforlu. Büyük çoğunluğu tek kişilik odalarda hastalarımızı tedavi sürecinde daha rahat etmelerini sağlayacağız. Aynı zamanda refakatçileriyle beraber daha konforlu bir ortamda sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olacak bir mekan hazırlamış durumdayız. Önümüzdeki günlerde hastanemizde hizmete girecek. Hem şehrimizin insanlarına hem de şehir dışından gelecek hastalarımıza çok daha rahat ve güzel bir imkan sunacağız" şeklinde konuştu.



"Morfoloji binası da hastane içerisine taşındı"


Morfoloji binasının hastane içerisine taşındığını da vurgulayan Prof. Dr. Karacabey,"Şu anda Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerimiz 3’üncü sınıfa geçtiler. Önümüzdeki yıl tıp fakültemize birinci sınıf öğrencileri geldiğinde ilk 3 yıl burada eğitim görecekler. Öğrencilerimiz 4’üncü sınıfa geçtiğinde kliniklerimizde kendi hastanemizde çok daha rahat uygulamalarını yapma imkanına kavuşacaklar. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesindeki öğrencilerimiz; hemşirelik, ebelik bölümündeki öğrencilerimiz de çok rahat uygulama alanına kavuşmuş oldular. Dolayısıyla tıp ve sağlık eğitimleri açısından da üniversitemiz geçmişe göre çok daha iyi noktada. İnşallah çok daha ileri seviyeye taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.




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