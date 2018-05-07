Bozok Üniversitesi 11. Bahar Şenliği başladı

si düzenlenen geleneksel Bahar Şenliği başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Yozgat Belediyesi Mehter Takımının konseriyle başlayan bahar şenliğine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Üniversitelerin şehirlerin gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatı için önemli bir argüman olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Şehir ve üniversitenin işbirliği içerisinde olması kalkınma için çeşitli yatırımların yapması halkta heyecan oluşturması önemli bir duygu. Biz Yozgat’ta geldiğimiz günden beri tanıtım için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim elimizde üniversite gibi bir değer var. Yozgat’ta 18 bin üniversite öğrencisi var ve herkesin bu üniversiteli gençlere sahip çıkması lazım. Çünkü bunlar önemli bir değer. Yozgat’ın gelişimi ve yeni bakış açısı oluşması, hem ilin hem de üniversitenin tanıtımına önemli katkı sağlayacaklardır” dedi.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda bahar şenliklerini Cumhuriyet Meydanı’nda başlattıklarını belirten Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, bu amaçla üniversite ve şehir bütünleşmesini sağladıklarını söyledi. Kuruluşlarının 12. yıl dönümünde 11. Bahar şenliklerini düzenlediklerini anlatan Rektör Karacabey, bahar şenliklerinin hem üniversite için hem de şehir için hayırlı olmasını diledi.

Üniversitenin şehrin sosyal hayatına önemli katkıları olduğunu söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise “Şehirler sadece beton yığınlarından ibaret yapılar değildir. Şehrin mutlaka bir sosyal hayatının bir kültür hayatının olması lazım. Bu manada bizlerde yaşanılabilir bir şehir için maddi imkanlarla birlikte şehrin ruhu dediğimiz kültür, sosyal, sanat olaylarında şehre olabildiğince kaktı sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şenlik meşalesi yakıldı. Daha sonra ise spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları verildi. Kupa ve madalya töreninin ardından program sona erdi.