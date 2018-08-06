Bozok Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor

Tercih döneminde bu yıl; çocuk gelişimi, maliye, sağlık yönetimi, uluslararası ilişkiler, mülkiyeti koruma ve özel güvenlik bölümü, mimari restorasyon gibi birçok bölümü açacak olan Bozok Üniversitesi, bu bölümlere 948 öğrenci alacak. Bu bölümler ile birlikte 5 bin 800 öğrenciyi bünyesine katmaya hazırlanan Bozok Üniversitesi’nin toplam öğrenci sayısı ise 20 bini geçecek.

"Büyüyen bir üniversite yolundayız"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey,"Bozok Üniversitesi 2006 yılında kurulan ülkemizdeki genç üniversitelerden biridir. Şu anda 12 fakülte, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve birçok araştırma merkezi ile üniversitemiz Türk eğitim öğretimine hizmet vermektedir. Şu an 18 bin öğrencisi, 858 akademik kadrosu, 850 civarı idari kadrosuyla büyüyen bir üniversite yolundayız. Öğretim üyelerimiz alanında başarılı ve büyük çoğunluğu genç arkadaşlardır. Türkiye genelinde devlet üniversiteleri içerisinde yayın sayısı bakımında ilk 30’un içerisinde olan üniversiteyiz. Bu da öğretim üyelerimizin alanlarında başarılı kişiler olduğunun kanıtlarından biridir. Bu yönüyle öğrencilerimize bilimsel hizmet vermek ve kendi alanlarında iyi yetiştirmelerini sağlamak bakımından Bozok Üniversitesi iyi bir noktadadır" dedi.

"Yozgat öğrenci için en güvenilir şehir"

Yozgat’ın öğrenci için Türkiye’nin en güvenli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Rektör Karacabey, "Şehir olarak Yozgat öğrencilerin huzurlu olabileceği, asayiş olaylarının sıfır olduğu bir şehirdir. Dolayısıyla Yozgat öğrenci için Türkiye’nin en güvenli şehirlerinden biridir. Bu açıdan hem öğrencilerin hem de öğrenci velilerimizin huzurla tercih edebilecekleri bir ildir. Ayrıca barınma imkanları bakımından özellikle KYK yurtları öğrencilerimizin büyük bir kısmını istihdam edebilmektedir. Yeni yapılan yurtlarla öğrencilerimizin büyük çoğunluğu KYK yurtlarında kendilerine yer bulabilmektedirler. Dolayısıyla üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimizin KYK yurtları vesilesiyle barınma imkanları noktasında hiçbir sıkıntı yaşamayacaklardır. Öğrencilerimizin kaldığı KYK yurtlarımızın büyük çoğunluğu özellikle kız öğrencilerimizin kaldığı yurtlar kampus alanımızın içinde olması sebebiyle derslerine yürüyerek gidip gelme imkanlarına sahipler. Bu yönüyle de öğrencilerimizin barınma ve güvenlik sorunu yok denecek kadar azdır Yozgat’ta" şeklinde konuştu.

"Kampus alanımız gelişmekte ve güzelleşmekte"

Bozok Üniversitesi kampüsünün gün geçtikte gelişmekte ve güzelleşmekte olduğunu belirten Rektör Karacabey,"Kampüsümüz öğrencilerimize sosyal imkanlar sunma noktasında ciddi bir ilerleme kaydetmektedir. Kampüs alanında gerek fakülte içinde ya da dışında kütüphane çevresinde kantin ve kafeteryalar mevcuttur. Bunun sayısını daha da artırılmaya çalışılmaktadır. Bu yönüyle de öğrencilerimizin rahat edebileceği birlikte güzel zaman geçirebilecekleri kampüs alanına sahibiz. Laboratuvarlarımız ve kütüphanemiz, öğrencilerimize sürekli hizmet vermek üzere açık tutulmaktadır. Ve çok geniş hizmet sunabilmekte. Çoğu zaman hafta sonralı dahil gece saat 11’e kadar kütüphanemiz açık tutulmaktadır. Öğrencilerimiz hem ders çalışma hem de bilimsel araştırma yapma açısından kendilerine bilimsel destek sunulmaktadır. Bu yönüyle de öğrencilerimizin tercih edebileceğini düşündüğümüz bir üniversitedir Bozok Üniversitesi" ifadelerine yer verdi.

"Yeni bölümlere 948 öğrenci gelecek"

Üniversite hocalarının öğrencilerine hayata daha kolay atılmaları noktasında akademik danışmanlık yaptığını da söyleyen Prof. Dr. Rektör Karacabey bu yıl açılacak ve ilk kez öğrenci alacakları bölümler hakkında da bilgiler verdi. Prof. Dr. Rektör Karacabey, bu eğitim öğretim yılında üniversite kapılarını 5 bin 800 yeni öğrenciye açacaklarını da hatırlatarak,"Geçen yıl olmayan bu yıl yeni açtığımız ve öğrenci alacağımız bölümler Sağlık Bilimleri Fakültesinde çocuk gelişimi bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde maliye, sağlık yönetimi, uluslararası ilişkiler bölümü yeni açtığımız lisans bölümleridir. Meslek yüksek okullarında yeni açtığımız bölümler ise mülkiyeti koruma ve özel güvenlik bölümü, mimari restorasyon bölümü yeni açtığımız bölümlerdir. Sağlık bilimleri meslek yüksekokulunda tıbbi görüntüleme bölümü, laboratuvar gibi bölümleri de yeni açtık. Yeni açtığımız bölüm ve programlara 948 öğrencinin gelmesini bekliyoruz" dedi.