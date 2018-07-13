İlk olarak kampus alanında bulunan Erdoğan Akdağ Camiinde terör ve 15 Temmuz şehitleri için mevlidi şerif okutuldu. Cuma namazı öncesi okutulan mevlidi şerife Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunmasının ardından şehitler ve hain gecenin bir daha yaşanmaması için dua edildi.

Anma programı kapsamında Bozok Üniversitesi tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında “15 Temmuz Şehitleri Fotoğraf Sergisi” açılışı yapıldı. Sergide, İstanbul, Ankara ve Yozgat’ta 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden kesitler yer aldı. Sergi fotoğrafları dikkatle inceledi.

Rektör Karacabey, “15 Temmuz ruhunu daima yaşayacak ve yaşatacağız”

Konferans öncesi konuşan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, “15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk silahlı kuvvetlerinin içine sinsice sızmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi; devletimize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Buna karşın, milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine hiç düşünmeden meydanlara çıkması; canını ortaya koyarak darbe girişimini bertaraf etmesi, çok daha büyük bir kahramanlık destanı olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Bu nedenle 15 Temmuz’u, milli irade ve demokrasi adına bir milat olarak daima anmalı ve gelecek nesillere çok iyi bir biçimde anlatmalıyız. “Bozok Üniversitesi olarak, 15 Temmuz ruhunu daima yaşayacak ve yaşatacağız. Geleceğine sahip çıkmayı bilen bireyler olarak, daha çok çalışacak, daha çok kenetlenecek ve yeniden Büyük Türkiye’yi inşa etmek için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte tüm kahraman şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

15 Temmuz Darbe Girişiminin Dini Arka Planı Konferansı düzenlendi

Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun Akkaya tarafından verilen konferansta ise “15 Temmuz Darbe Girişiminin Dini Arka Planı” konusu ele alındı. Dr. Akkaya, “Temelde başlık dini arka planı, bu FETÖ’nün. Ancak burada dini arka plandan söz ederken doğru kavramlar kullanmak lazım. Çünkü dini kullanan bir örgütten bahsediyoruz. Burada onun açılımını yaptık. Çünkü din doğru anlaşıldığında gerektiğinde vatanı kurtarmaya dönüşen bir unsura dönüşebilir. 15 Temmuz’da görüldüğü gibi. Ama yanlış emeller için kullanıldığında bir araca dönüştüğünde bir toplumu yok etme noktasına getirebilecek süreçleri çalıştırabiliyor” dedi. Geçmiş dönemde de FETÖ benzeri bir yapılanmanın yaşandığını anlatan Akkaya, “Geçmişte de yaşanan Haşşaşilik Hasan Sabbah onlara vurgu yaptık. Onlarında benzeri eğitim faaliyetlerinde içeren insan, suikastçı yetiştirdikleri koşulsuz itaatle kendilerine bağladığı insanlar vasıtasıyla toplumsal ya da devlete dair siyasi bir takım riskler oluşturdukları dönemler yaşadı insanoğlu. Aynı yaşanmış olanların tekrarı gibi günümüzde de FETÖ uzun süren bir süreç sonrasında kapsamlı batıni özellikler taşıyan yapılanmayla devletin kademelerine sızmış toplumsal yapıda kendince bir güç edinmiş ekonomik yapıda ya da toplumsal anlamda. Tabi bunların hepsini yaparken takiyeyle yapmış münafık kavramını dolduracak bir biçimde yöntemle yapmış sonrasında da böylesine kabul edilemez bir girişimle ortaya çıkmış. Ancak gereken cevabı almıştır” şeklinde konuştu.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, Prof. Dr. Şenol Akın, fakülte dekanları, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.