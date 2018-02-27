Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampusu girişinde toplanan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için ellerinde Türk bayrakları ile “ Türk Ordusunun Yanınızdayız” ve “Türkiye “ diye slogan atarak Mehmetçiğe tam destek verdiler.

Yozgat Bozok Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan; Afganistan, Ürdün, Pakistan, Cibuti, Azerbaycan, Filistin, Somali, Sudan, Türkmenistan ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler, Türk Ordusunun (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek olduklarını ve harekatın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Mesut Ömer isimli Somalili öğrenci yaptığı açıklamada “Mehmetçiğin ve Türk ordusunun yanındayız. Afrin harekatını destekliyoruz. Allah onları muzaffer etsin” derken İlahiyat Fakültesinde eğitim gören Filistinli Şeyma Rıdvan isimli öğrenci ise “Türk ordusunun yanındayız. Biz onlara hep destek oluyoruz. Onların arkasındayız ve hep dua ediyoruz” dedi.

“Biz her zaman hakkın yanında batılın karşısındayız” diyen Pakistanlı öğrenci Hilali Ahmed “Afrin’de düzenlenen operasyonda Türk ordusunun yanındayız. Dua ediyoruz inşallah yakın zamanda bu operasyon bitsin ve Türk askeri ilerlesin kazansın” ifadelerinde bulundu.

Yemenli Aldullatif Yahya da “Türk ordusunun yanındayız Askerlerimize destek veriyoruz ve askerlerimize dua ediyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.