Bozok Üniversitesi’ne modern spor kompleksi

Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri ile üniversite personelinin de faydalanacağı spor kompleksinin 2018 yılı içerisinde temelinin atılarak inşaatına başlanılacağını belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, çalışmaların tamamlanmasıyla üniversitenin çok modern bir spor kompleksine kavuşacağını söyledi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun fakülteye dönüştürülmesi için de çalışmalara başlayacaklarını belirten Karacabey, “Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuzu açalı tam 3 yıl oldu. Kendisine ait bir binamız yoktu. Kısmetse bu ay içerisinde yeni binanın ihalesini yapacağız. Bu yıl içerisinde inşaatına başlarız. Özellikle Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu hocalarımızın da beğenilerine sunduğumuz bir proje ile oraya güzel bir tesis yaparız. Bir sonraki yılda spor kompleksini de tamamlamış olacağız. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulumuz şu anda 500 civarı öğrenci ve 18 tane hocasıyla eğitim öğretime devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak devam edecek. Zannediyorum bir ya da 2 yıl içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuzu fakülte haline dönüştüreceğiz. Böylece 12 olan fakülte sayımız, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuzun da fakülteye dönüşmesiyle 13 fakülteye çıkacak diye ümit ediyorum. Bu noktada çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde bir iki yıl içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuz, fakülte haline dönüşecek” dedi.