Bozokspor ve Yemenoğlu Yozgatspor birleşti

İç Anadolu’nun en büyük alt yapısına sahip olan 8 antrenörü bulunan Bozokspor ile Yemenoğlu Yozgatspor yöneticileri düzenledikleri basın toplantısı ile iki kulübü birleştirdiklerini duyurdu. Önümüzdeki sene Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine Yemenoğlu Bozokspor adıyla devam edecek olan kulüp, özellikle Yozgatlı gençlerden oluşan bir kadro ile kademeli olarak üst liglere yükselmeyi hedeflerken, Türk futboluna da genç yetenekleri kazandırmayı amaçlıyor.

Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Yemenoğlu Bozokspor Kulüp Başkanı Mehmet Yemenoğlu,"Geçen sene Bozokspor ile birleşmeyi düşünmüştük ama nasip olmadı. Bu sene Yemenoğlu Yozgatspo’u kapatıp Bozokspor ile birleşerek Yemenoğlu Bozokspor’u oluşturduk" dedi.

Bozokspor bünyesinde yaklaşık 120 sporcunun olduğunu söyleyen Yemenoğlu, yeni oluşum içerisinde kulübe yeni hedefler koyduklarını belirtti. Yemenoğlu, "Bu takımla daha ileriye nasıl gidebiliriz diye hedefler koyduk. Bu yıl şampiyon oluruz ya da olamayız. Ama seneye tesisleşme yolunda önemli adımlar atarak zirveye oynayan bir takım oluşturma düşüncemiz var. Zamanla ilerleyeceğiz ve 4 yıl içerisinde de hem tesis anlamında hem de başarı manasında Bozokspor’un Yozgat’ın tek takımı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bozokspor antrenörlerinden Özkan Bayram ise tüm sporcularının Yozgatlı gençlerden oluştuğunu söyleyerek,"Takımımızda aşağı yukarı 120 kadar sporcumuz var. Kendi memleketimizden çocuklarımızın bir şeyler yapabilmesi ve bizi en üst liglerde temsil etmeleri için buradayız. Bu hedefimize inşallah ulaşacağız. Yemenoğlu ile birlikte gücümüz ikiye katlandı. Kendi insanımızın değerlerine değer katacağız" ifadelerine yer verdi.