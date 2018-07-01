Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 13:36

Buzağının üzerinde ay yıldıza benzeyen desen görenleri şaşırtıyor

Yozgat’ta iki haftalık bir buzağının üzerindeki ’ay yıldız’ı andıran şekil, insanların ilgisini çekiyor.

Buzağının üzerinde ay yıldıza benzeyen desen görenleri şaşırtıyor

01 Temmuz 2018 13:36


Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında çiftçilik yapan Hüseyin Kılıç’a ait buzağının üzerindeki ay yıldıza benzeyen desen köyde ilgi odağı oldu. Buzağının üzerinde ay yıldıza benzeyen desenin çok ilgi gördüğünü ifade eden Kılıç, kendileri için bu durumun milli bir gurur olduğunu söyledi.


Kılıç üzerinde ay yıldız deseni bulunan buzağıyı merak edip görmek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Ben 7 baş hayvan aldım. Biri doğum yaptı bir baktım buzağıda bulunan desen ilgimi çekti. Ay ile yıldızı gördüm, şaşırdım. Henüz iki hafta oldu, ay yıldız bizim gururumuz olduğu için sevindim. Milli duygularımız için biz varız, bu yaşanılmaz bir durum. Buzağıya vatandaşımız çok ilgi gösteriyor. Buzağıyı görmek isteyenler geliyor. İlk defa böyle bir şey gördüklerini söylüyorlar” dedi.


Kılıç, ay yıldız desenli buzağıyı satmayacağını ve besleyeceğini de sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç