Çağrı merkezine gelen sorular şaşırtıyor

Yaklaşık 4 ay önce Yozgat Belediyesi bünyesinde kurulan çağrı merkezine günde 500’ün üzerinde çağrı geliyor. Çok sayıda vatandaşın problemlerine cevap veren çağrı merkezi personeli, kendilerine yöneltilen ilginç talep ve istekleri de yine belediye dışındaki ilgili birimlere yönlendiriyor. ’Bakan geçecek yolda eşek var eşeği çekin’, ’Ramazan’da belediye tarafından kurulan iftar çadırında bugün menü de ne var.’, ’Otobüste çocuğumu unuttum, çoğumu bulun.’,’Komşum köpeğimi kaçırdı. Komşumdan şikayetçiyim’ gibi ilginç istek ve talepler Yozgat Belediyesi Çağrı Merkezi’ne yöneltilen soruların birkaçını oluşturuyor.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu,"Vatandaş çağrı merkezimizden memnun. Onların şikayetlerini alıyoruz ve ilgili birimlere yönlendiriyoruz. Sorunlarını giderdikten sonra da onlara geri dönüş yapıyoruz. Vatandaşımızdan bolca teşekkür alıyoruz" dedi.

Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinleyip gerektiğinde belediye dışından da olsa ilgili birim ve kurumlara vatandaşı yönlendirdiklerini söyleyen Çağrı Merkezi Halkla İlişkiler Uzmanı Sevim Gözde İlbay ise,"Bizi amacı dışında da arayan vatandaşımız oluyor ama bu bizim yetki alanımız dışında deyip onları geri çevirmiyoruz. İlgililerle bağlantı kurup bir şekilde sorunlarına çözüm buluyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgat halkının kendilerine alıştığını ve vatandaşların bizzat çağrı merkezine gelerek kendileriyle tanışmak istediklerini söyleyen İlbay, zaman zaman vatandaşların çağrı merkezi personeline bağırmalarından da yakındı.