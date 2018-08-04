Çam kozalağı reçeli şifa dağıtıyor

Ev kadınlarına verilen mikro krediden yararlanıp küçük bir sermaye ile yaklaşık 2 yıldır çam kozalağı reçeli üreten ev hanımı Muteber Hatun Er, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de eşinin solunum yolları tedavisinde bitkisel destek sunuyor. Her yıl mayıs ayının 15’inden haziranın 15’ine kadar ormanlık alanlardan topladıkları çam kozalaklarını hijyen kurallarına riayet ederek belirli aşamalardan sonra damaklarda farklı bir tat bırakan çam kozalağı reçeli haline getiren Er, kavanozlara doldurduğu çam kozalağı reçelini satışa hazırlıyor. Sıcak suyla defalarca yıkanarak temizlenen ve kısık ateşte uzun süre kaynatılarak kıvamına geldiğinde şekerle buluşturulan çam kozalağı, uzun bir lezzet yolculuğu sonrası reçele dönüşüyor.

Çam kozalağı reçelinin kilosunu 30 liradan veren Er, reçelin iltihap sökücü, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğinin yanı sıra koah, astım ve bronşit gibi solunum yolları hastalıklarına iyi geldiğini söyledi. Bu yıl için 150 kavanoz çam kozalağı reçeli yaptığını belirten Er, elinde şu an için 50 kavanoz kaldığını ve taleplerin yoğunluğuna göre de kendisine bir işletme açmayı düşündüğünü dile getirdi.

Eşinin solunum yolları rahatsızlığının tedavisine destek olmak amacıyla çam kozalağı reçelini ürettiğini aktaran Er, “Eşim koah, astım, bronşit olmuştu solunum sıkıntısı çekiyordu. Biz de yan ürünlere bitkisel ürünlere yöneldik. Kozalağı keşfettim. Eşimde denedim. Eşim bunu bir yıl kullandı. 6 aydan sonra iyileşme görmeye başladık. Bir sene sonra da hiçbir şeyi kalmadı. 3 tane sprey kullanıyordu. Çam kozalağından sonra bir daha asla kullanmadı. Biz bunun faydasını gördük. Eşe dosta da verdik. Onlar iltihap sökücü olduğunu söylediler. Kozalak reçelini verdiğim dostlarımdan nelere iyi geldiğini öğrendim. Çam kozalağı astım, bronşit, koah, iltihap sökücü ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca akciğer ve karaciğerlere de çok faydalı” dedi.

Bu sene daha çok yaptım ve uygun fiyata satıyorum. 150 kavanoz yaptım. Şu anda elimde 50 tane kaldı. Yoğun rağbet var, herkes istiyor. Taleplere yetişemiyorum. Mikro kredi altında destek alıyorum. Hem ev bütçesine katkı sağlıyorum hem de herkes şifa bulsun istiyorum. Çam kozalağını denesinler çok faydalı. Bu işi ilerletmeyi düşünüyorum talepler ne kadar fazla olursa o zaman kendime bir işletme açacağım. Çam kozalağı reçelinin tadı çok güzel aşırı bir şekilde çam kokusunu alabiliyorsunuz. Muhteşem bir aroması var. Bu da rahat nefes almamızı sağlıyor. 2 yıldır kozalak reçelini üretiyorum, kilosu da 30 lira” şeklinde konuştu.

2016 yılından itibaren çam kozalağı reçelini tedavi amaçlı kullandığını söyleyen Muteber Hatun Er’in eşi Yasin Ali Er ise yaptığı açıklamada, “2 yıl önce bana konulan astım, koah teşhisinden sonra eşimin kimyasalların tıbbi ilaçların yanı sıra bana bitkisel ilaçlarla da yardımcı olmaya çalışması sonucu çam kozalağıyla tanıştım. Kimyasalların yüzde 80’ninden kurtuldum. Yürüme zorluğu çekiyordum. Solunum sistemlerindeki sıkıntıdan kurtuldum” ifadelerine yer verdi.