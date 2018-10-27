Çankaya Kaymakamı Çakır, Yozgat Valiliğine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Yozgat Valiliği görevine Kemal Yurtnaç'ın yerine Ankara Çankaya İlçe Kaymakamı Kadir Çakır atandı.

1 Haziran 2016 tarihinde Yozgat Valiliği görevine atanan ve 2 yılın ardından gece yayınlanan Valiler Kararnamesiyle görev yeri değişen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, merkez Mülkiye Başmüfettişliğine alınırken yerine ise Ankara Çankaya İlçe Kaymakamı Kadir Çakır, Yozgat Valiliği görevine atanan isim oldu.

Kadir Çakır Kimdir?

1969 doğumlu olan Kadir Çakır, Kırşehir'in Mucur ilçesinin Kızıldağ Yeniyapan köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırşehir'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini puan türünde il birincisi olarak kazandı. Mezun olduktan sonra kaymakam adaylığı sınavını kazanarak, Konya kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. İngiltere'de 8 ay süreyle dil eğitimi için bulundu. İkizdere, İyidere ilçelerinde kaymakam vekilliği, Sarıveliler, Dodurga, Gürpınar, Türkeli ve Eldivan ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok mesleki eğitim programına katıldı. 1 Aralık 2016 tarihli kararname ile Çankaya Kaymakamlığına atandı. Çakır, evli olup bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.