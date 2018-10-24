Çekerek'te Köylerde Kanser Eğitimi Verildi

Yozgat'ın Çekerek Kaymakamı Evren Çakır'ın başlatmış olduğu Kanser Bilinçlendirme Çalışmaları kapsamında Çekerek merkez ve köylerde sağlık çalışanları tarafından kanser eğitimi verildi.

Hemşire Ümran Zorlu ve Ebe Tahire Özdemir tarafından verilen eğitimde rahim ve meme kanseri anlatılırken yanı sıra sağlıklı beslenme eğitimi de verildi. Eğitimlere katılan Kaymakam Çakır sağlık eğitimlerini önemsediklerini belirtti.

Çakır; “İlçede, köylerde özellikle 35 yaş üzeri kadınlarımıza kanser eğitimi vermeyi planladık, erken teşhisin kanserde önemini vurgulamak istedik” dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin yaptığı açıklamada; “ Çekerek Kaymakamımız Sayın Evren Çakır'ın öncülüğünde sağlık çalışanlarımız Çekerek ilçemizde köylere giderek kadınlara kanser ve kanserde erken teşhisin önemini anlatmışlar, sağlıklı beslenme konusunda eğitim vermişlerdir. Günümüzde kanser korkulu bir rüya olmaktan çıkmaya başlamıştır. Erken teşhis ile tedavisi mümkün hale gelmiştir. Yozgat'ta vatandaşlarımız Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz olarak kanser taramalarını yaptırabilirler. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diler, kanserden uzak bir yaşam dilerim” dedi.