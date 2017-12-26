CHP Boğazlıyan ilçe teşkilatı 2019 seçimlerine hazırlanıyor

Hedefimiz bu seçimlerde partimizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için gerek yerel gerekse genel anlamda çalışmalarımız olacak" dedi.

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, yakın bir zamanda kongre gerçekleştirdiklerini hatırlatarak,"Genel anlamda bizim ortak paydamız Boğazlıyan. Boğazlıyan için yapılan hizmetlerin yanında olacağız. Olumsuz gelişmeler olduğunda da ana muhalefet partisi olarak gerek yerelde gerekse genelde elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

2019’un Türkiye’nin miladı tarihi olacağını ifade eden Peker, "O tarihte de yerelde-genelde üzerimize ne düşerse onları da sonuna kadar yapacağız. Boğazlıyan Belediyesi’nde CHP’li meclis üyelerimizle görevimiz de çok önemli. Boğazlıyan için yapılması gereken her şeyi yapacağız. Belediye meclisi çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Olumsuz işler için önerge vereceğiz. İlçe adına zararlı olan ne varsa bunlara müdahil olacağız. Bunu tabi ki önce belediye meclisinde tespitini yapacağız. Bizleri tatmin etmeyen bir sonuç varsa da bunları hukuki olarak çözüm yollarına başvuracağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Peker, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Boğazlıyan sahipsiz değil, ciddi anlamda muhalefet adına burada bir sessizlik vardı. Biz bu sessizliği hep beraber gidereceğiz. Göreve seçilmemle birlikte gerek partililerimiz gerekse Boğazlıyan halkı bize ciddi anlamda büyük bir teveccüh gösterdi. Bunun karşılıksız olmadığını ve bize destek vereceklerini beyan ettiler. Tüm partililerimize ve halkımıza teşekkür ederim. Bizden beklentiler yüksek. Yeni yönetimimizle birlikte yükümüzün de çok ağır olduğunu biliyoruz ama bu onurlu görevi hep beraber yerine getireceğiz."