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18 Haziran 2017 12:04

CHP Yozgat İl Teşkilatı ’Adalet Yürüyüşü’ için Ankara’ya gitti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Teşkilatı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne destek olmak için Ankara’ya gitti.

CHP Yozgat İl Teşkilatı ’Adalet Yürüyüşü’ için Ankara’ya gitti

18 Haziran 2017 12:04


CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan Adalet Yürüşüyü’ne CHP Yozgat İl Teşkilatı da destek verdi. Aralarında CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililerin bulunduğu gurup ellerinde ’Adalet’ yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Burada konuşan CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar Adalet Yürüyüşü’ne destek olmak için Ankara’ya gideceklerini belirterek,"Basın açıklamamız gayet kısa gayet net. Özeti adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde ne yaşam ne onur ne de insan haysiyeti olur. Onun için tek kelime, sloganımız adalet" dedi.


Konuşmanın ardından Yaşar ve partililer Adalet Yürüyüşü’ne destek olmak kentten ayrıldı.




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