CHP'li Sarıbal, ekonomiyi anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Yozgat'ta ekonomik krizin nedenlerini ve çıkış önerilerini anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Yozgat'ta sivil toplum örgütleri ile meslek odalarını ziyaret etti. Sarıbal'a, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililer eşlik etti. Sarıbal, "İnşaata sürekli para aktarıyorsunuz ama ne yazık ki geri dönüşüm yok. Üretmiyorsunuz. Geldiğimiz noktada para bulamayacağız, borç ödeyemeyecek noktaya gelmiş durumdayız. Ama sorun şu; bu krizi küçük çiftçi çıkarmadı. Bu krizi memur çıkarmadı. Bu krizi öğretmen çıkarmadı. Bu krizi sendikalı işçi çıkarmadı. Bu krizi yoksul insanlar çıkarmadı. Bu krizi çıkaran siyasal iktidarın bizzat kendisidir. Ama şuanda yapmak istedikleri bu krizi halkın sırtına yüklemek. Bizim de sorumluluğumuz burada başlıyor. Bu kriz kendini göstere göstere gelmiştir" dedi.

Krizin nedenlerini de anlatan Sarıbal şunları söyledi:

"Bu krizin bedelini dolar baronları, siyasal iktidar, onun yandaşları ve rantiyeciler ödemeli. Ama onlar bu krizi diğer halk sınıflarına, halk kitlelerine ödetmek istiyorlar. Biz şunu biliyoruz. Tek adam iktidarı ve AKP bu sorunu çözemez. Çünkü dünya da iki tane temel değişmeyen kural var. Bir, sorunu yaratanlar, sorunu çözemez. İki, aynı yöntemleri uygulayarak başka bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Bizim görevimiz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiç sorumluluğu olmayan, krizden en çok etkilenen köylünün, memurun, esnafın, öğrencinin, öğretmenin yanında olmak. Onlarla bu sorunu paylaşmak, onların bu sorun karşısında ezilmelerine engel olmak. Bütün bu gerçeklik içinden bu sorunun çözümünün ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları ve onun devlete olan bağlılığının çözebileceğini inanıyoruz."