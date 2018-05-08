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08 Mayıs 2018 17:14

Çiftçiler tohumluk buğday için tarlasındaki çavdarı temizliyor

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta, Ekim ayında tarlasına ekecekleri buğdayı şimdiden temin etmek için buğday ekili tarlalardaki çavdarı tek tek toplayarak tohumluk hazırlıyor.

Çiftçiler tohumluk buğday için tarlasındaki çavdarı temizliyor

08 Mayıs 2018 17:14


Tohumluk buğday fiyatlarının yüksek olması dolayısıyla çiftçiler ektikleri buğday tarlalarında çavdar temizliği yapmaya başladı. Çiftçiler şimdiden Ekim ayında ekecekleri tarlalarının tohumluk buğday teminini karşılama yoluna gitti. Çiftçiler bu yaptıkları çavdar temizleme çalışması ile hem daha kaliteli tohumluk hazırlamak hem de ürününü daha yüksek fiyata satabilmek için buğdayı diğer bitki türlerinden arındırmış olacak.


Yerköy’ün Orhan Köyünde çiftçilik yapan Cemil Acer, hububat fiyatlarının 2000 yılından beri aynı oranda seyrettiğini, buna rağmen mazot ve gübre fiyatlarının sürekli arttığını belirtip “Biz çiftçiler olarak maalesef emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Büyük zahmet ve zorluklarla ürettiğimiz ürünümüz düşük fiyata satılıyor. Devletimiz mazot ve gübre desteği veriyor fakat yeterli değil. Şuan tarlalarımızın çavdarı temizliyoruz. Çünkü tohum pahalı, 80 kuruşa buğday satıyoruz. Ekim için aynı buğdayı tohumluk olarak 2 lira ve üzerinde geri almak zorunda kalıyoruz. Biz de bu yüzden kendi ekeceğimiz tarlamızın tohumunu kendimiz üretiyoruz” dedi.


Nihat İnan’da benzer ifadeler kullanarak, tarımdaki girdi maliyetlerinin yüksek olmasından yakındı. Geçen yıl ekim ayında yaklaşık 300 dekarlık tarlasına sertifikalı tohum ektiğini belirten İnan, 30 dekarlık tarlanın çavdar temizliği ancak yapabildiğini söyledi.




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