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12 Temmuz 2018 16:11

Çiftçilerin hububat hasadı mesaisi

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta hububat hasadı dönemi başladı.

Çiftçilerin hububat hasadı mesaisi

12 Temmuz 2018 16:11

Bölge çiftçisi de yoğun çalışma mesaisine girdi.


Yozgat’ın Çekerek İlçesi Hamzalı Köyünde hububat hasadına başlayan çiftçiler, bir yandan arpa, buğday hasadı yaparken bir yandan da hayvanların saman ihtiyacının karışlamaya çalışıyorlar. Sabahın erken saatlerinde hububat hasadına başlayan çiftçiler, akşam geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürüyor. Buğday ve arpa hasadını tamamlayan çiftçiler, ürünlerini harman yerinden kamyonlara doldurarak satmak için ofislerin yolunu tutuyor.


Hububat hasadı yapan Ahmet Güven isimli çiftçi, sıcak havaların kendilerini etkilediğini söyleyerek “Çiftçilerimiz için en yoğun çalışma dönemi bu dönem. Havaların sıcak olması biz çiftçilerin işlerini zorlaştırıyor. Ancak bu süre zarfında hem biçerdöverlerle tarlalarımızın hasadını yapıyoruz hem de hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.




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