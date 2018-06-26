Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 14:18

Çiğdemli Belediyesi kendi elektriğini üretiyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Belediyesi, kurduğu güneş enerjisi santralinde 4 bin panelden 28 bin kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirerek beldenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Çiğdemli Belediyesi kendi elektriğini üretiyor

26 Haziran 2018 14:18


Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, 2,5 önce kurdukları güneş enerjisi santralinden aylık 60 ile 70 bin lira arasında gelir elde ederek belediyeye ek gelir sağladıklarını söyledi. Yaklaşık 12-14 saat süre zarfında güneş panellerinin enerji ürettiğini dile getiren Biçer,"Yaklaşık 2,5 yıl önce bu işe karar verdiğimizde Enerji Bakanlığımızdan müsaadesini aldık. Belediyemize ekstra bir gelir sağlamak ve bölgede Enerji Bakanlığımıza güneşten enerji sağlamak için böyle bir projeyi hayata geçirdik ve bir ay önce üretime başladık. Sabah gün ışımasıyla birlikte üretime başlıyor akşam gün batımı ile devam ediyor. Yaklaşık 12-14 saat süre zarfında panellerimiz enerji üretiyor. Enerjide biz dışa bağımlıyız. Cumhurbaşkanımız böyle bir imkan sağladı bu işte bizim de katkımız olduysa ne mutlu. Hem beldemize hem devlerimiz ve milletimize faydası var" dedi.


Güneş enerji panelinin beldeye aylık 60-70 bin lira gelir elde ettiğini söyleyen Biçer,"Türkiye’de güneşten çok faydalanıyoruz bu sistemin enerjiye katkısı mutlaka olacaktır. Devletimiz önümüzü açtı. Yenilenebilir bir enerji olması ayrı bir avantaj çünkü cenabı Allah’n verdiği güneşi enerjiye dönüştürüp insanların hizmetine sunmamız ayrı bir mutluluk bizim için. Bu sistemin bize aylık 60-70 bin civarında bir getirisi var. Ürettiğimiz enerjiyi Enerji Bakanlığına TEDAŞ’a satıyoruz. Onlar takip ederek hesabını yapıyor ve faturamızı kesip paramızı alıyoruz. Kurmuş olduğumuz güneş enerjisi santralinden 4 bin panelden yaklaşık 28 bin kilovat saat elektrik üretiyoruz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç