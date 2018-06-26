Çiğdemli Belediyesi kendi elektriğini üretiyor

Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, 2,5 önce kurdukları güneş enerjisi santralinden aylık 60 ile 70 bin lira arasında gelir elde ederek belediyeye ek gelir sağladıklarını söyledi. Yaklaşık 12-14 saat süre zarfında güneş panellerinin enerji ürettiğini dile getiren Biçer,"Yaklaşık 2,5 yıl önce bu işe karar verdiğimizde Enerji Bakanlığımızdan müsaadesini aldık. Belediyemize ekstra bir gelir sağlamak ve bölgede Enerji Bakanlığımıza güneşten enerji sağlamak için böyle bir projeyi hayata geçirdik ve bir ay önce üretime başladık. Sabah gün ışımasıyla birlikte üretime başlıyor akşam gün batımı ile devam ediyor. Yaklaşık 12-14 saat süre zarfında panellerimiz enerji üretiyor. Enerjide biz dışa bağımlıyız. Cumhurbaşkanımız böyle bir imkan sağladı bu işte bizim de katkımız olduysa ne mutlu. Hem beldemize hem devlerimiz ve milletimize faydası var" dedi.

Güneş enerji panelinin beldeye aylık 60-70 bin lira gelir elde ettiğini söyleyen Biçer,"Türkiye’de güneşten çok faydalanıyoruz bu sistemin enerjiye katkısı mutlaka olacaktır. Devletimiz önümüzü açtı. Yenilenebilir bir enerji olması ayrı bir avantaj çünkü cenabı Allah’n verdiği güneşi enerjiye dönüştürüp insanların hizmetine sunmamız ayrı bir mutluluk bizim için. Bu sistemin bize aylık 60-70 bin civarında bir getirisi var. Ürettiğimiz enerjiyi Enerji Bakanlığına TEDAŞ’a satıyoruz. Onlar takip ederek hesabını yapıyor ve faturamızı kesip paramızı alıyoruz. Kurmuş olduğumuz güneş enerjisi santralinden 4 bin panelden yaklaşık 28 bin kilovat saat elektrik üretiyoruz" şeklinde konuştu.