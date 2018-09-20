Çiğdemli Belediyesine Kültür Evi ve spor tesisi

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür Evi Projesi yakında vatandaşın hizmetine girecek.

Kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına destek Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibe desteği sağlanan projeler arasında yer alan Çiğdemli Belediyesi Kültür Evi Projesi'nde son aşamaya gelindi. Yaklaşık 2 milyon 200 bin lira maliyetindeki Kültür Evi Projesi'nin yakın zamanda vatandaşın hizmetine sunulacağını belirten Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, “Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Kültür Evi Projesi, devletimizin yüzde 50 hibesi ile gerçekleştirilmiş bir projedir. Vatandaşlarımız için çok amaçlı bir Kültür Evi yaptık. Düğün salonu, tiyatro, sinema salonu gibi bölümleri olacak. Böyle bir hizmete ihtiyacımız vardı. Yakında halkımızın hizmetine sunulacak” dedi.

Çiğdemli Belediyesine, Spor Toto Teşkilatının yüzde yüz desteği ile yaptırılan kapalı halı sahanın tamamlandığını da söyleyen Başkan İsmail Biçer, Çiğdemli de bulunan gençlerin halı sahada boş zamanlarını spor yaparak geçirdiğini belirterek iki projede de emeği geçenlere teşekkür etti.