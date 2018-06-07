Çocuk istismarına karşı maketlerle farkındalık oluşturdular

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi olarak yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında hizmet alan çocukların kurmuş olduğu ‘Sosyal Girişimcilik Kulübü’ bir yeni çalışmaya daha imza attı. Yozgat’ta bulunan çocuk parklarının daha güvenli hale getirilmesi ve cinsel istismara karşı farkındalık oluşturmak isteyen çocuklar, yapmış oldukları ‘İzlenen Yumurcak, Güvende Olacak’ projesiyle il genelinde bulunan çocuk parklarına maket kameralar ve uyarı levhaları yerleştirdi.

Bu tür uygulamanın olmasının cinsel istismarı önleyeceğini söyleyen İbrahim Doğan isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Parklarda kameranın olması büyük bir caydırıcılık. Yapan çocukların ellerine sağlık. Böyle bir şeyin olması lazımdı. Parklarda kamera olsa çocuklar hem istismara uğramaz hem de parkların daha güvenli olacağını düşünüyorum. Böyle bir uygulamanın yapılması çocuklarımızın hem daha rahat olmasını sağlar hem de istismarı önler. Bu çocuklarımıza destek vermek lazım” dedi.

Çocuk parklarına kamera takılmasının caydırıcılık adına önemli bir adım olduğunu belirten Aydan Doğan ise, “Bu projeyi düşünen çocuklarımızı tebrik ediyorum. Biz de parka geldiğimizde bir tedirginlik yaşıyoruz. Sürekli çocuklarımızın peşindeyiz. Çünkü çok sık duymaya başladık bu haberleri. Parklarda özellikle kameranın olması caydırıcılık adına önemli bir adım. Biz de buraya geldiğimizde daha rahat davranacağız. Kameraların gerçeğini tüm parklara istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal Girişimcilik Kulübü Başkanı Fikret Zafer de, “Projemizin adı izlenen yumurcak güvende olacak. Biz parklara kamera yerleştiriyoruz buraya gelen çocuklar ve veliler kendilerini güvende hissedecek. Biz buraya kamera takarak parkları güvenli hale getiriyoruz. Taktığımız kameralar gerçek değil ama gerçeklerinin de takılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Beyzanur Bozdağ ise açıklamasında şunları kaydetti:

“Biz bu projeyi istismara uğramamak için yapıyoruz. Biz ve kardeşlerimiz adına güvenlik için yapıyoruz. Bu yaptığımız kameraları gerçek sanıp korkabilirler ve bu yöntemle çok iyi bir sonuca ulaşmış oluruz. Bu fikri de arkadaşlarımızla yaptık inşallah faydalı olur. Bu kameraların caydırıcı olacağını düşünüyoruz. Gerçeğinin de takılmasını talep ediyoruz. Böylece biz çocuklar, kamera takıldığı için güvenli bir şekilde parklarda oyun oynayacağız.”