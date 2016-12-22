Çocuklar çevre bilincini ‘Bozokcan’ ile öğrenecek

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürlüğü, çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla ortaklaşa yeni bir proje başlattı.

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak, çevreyle ilgili sorunlara dikkat çekmek ve katı atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla hazırlanan proje, kahraman çevreci Bozokcan ile hayat bulacak.

Projenin çıkış amacını dile getiren Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürü Ayça Durak Yılmaz, “Toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesini sağlanmak istiyoruz. Ayrıca doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çevresel faaliyetlere aktif olarak katılımın sağlanması ve çevre sorunları karşısında çözümler üretilebilmesi amacıyla bu projemiz ortaya çıktı” dedi.

Çevre bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine değinen Yılmaz, “Çevrenin korunması canlı yaşamı için çok önemli ve değerlidir. Bu nedenle bireylere çevre bilincini küçük yaşlarda aşılamalı, onları çevreyi seven kişilere dönüştürmeliyiz. Bu kapsamda daha önceki senelerde başladığımız ve çok güzel geri dönüşler aldığımız “Okullarda Çevre Eğitimi” projemize, bu sene de Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürlüğü’nün resmi maskotu olan Bozokcan’la devam edeceğiz. Bozokcan ile öğrencilere eğlenceli bir şekilde çevre bilinci aşılanacak ve proje kapsamında öğrencilerin büyük bir ilgiyle izleyecekleri sunumlarda; çevre kirliliği, çevrenin korunması, ambalaj atıklarının neler olduğu, geri kazanımın önemi, kaynağında ayrı toplamanın önemi konularında bilgiler verilecek. Çocuklarımızın birer çevre gönüllüsü olarak, bundan sonra daha bilinçli, dikkatli, hassas olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.

Yılmaz son olarak ise “Öğrenmenin yanı sıra eğlenme imkanı bulan öğrencilerimize Bozokcan temalı; renkli ve keyifli anlatımıyla hazırlanan Çevre Eğitim Kitabı, boyama kitabı, tişört, şapka, geri dönüşüm malzemesinden yapılmış bloknot, kalem, anahtarlık ve benzeri hediyeler dağıtılacaktır. Bunların yanı sıra eğitim verilecek olan okullara da yine Bozokcan teması olan basket potalı geri dönüşüm kafesleri hediye edilecek” açıklamalarına yer verdi.

Öğrencileri çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirmek istediklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan ise, “Bu sene Bozokcan adı altında tasarladığımız maskotumuzun etrafında yoğunlaşmak ve bu doğrultu da çalışmak istiyoruz. Maskotumuz çocuklar tarafından çok beğenildi. Çocuklarımızı temizlik ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda içerisinde çanta, kalem, not defteri, anahtarlık, boyama ve okuma kitabı, tişört ve şapka gibi materyaller hazırladık. Hazırladığımız materyallerin bazıları da geri dönüşümle elde edilmiş ürünler. Çevre bilinci ve geri dönüşüm ile ilgili bu materyalleri kullanarak okullarda bazı faaliyetlerimiz olacak. Çocuklarımıza temizlik ve geri dönüşüm alışkanlıklarını küçük yaşta kazandırmak istiyoruz. Geçen sene bu işin alt yapısını hazırladık. Çocuklarımızla birlikte sokaklarda çöp toplayarak bir takım faaliyetlerde bulunduk. Bu sene biraz daha profesyonel, işin içerisine girerek okullarımızda yapacağımız çalışmaların ilk adımını yakında atacağız” görüşlerine yer verdi.