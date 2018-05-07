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07 Mayıs 2018 16:24

Çok kitap okumanın ödülü Ankara gezisi oldu

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ‘Kitap Kurtları Okuyor’ projesi kapsamında en çok kitap okuyan 40 öğrenci Ankara gezisi ile ödüllendirildi.

Çok kitap okumanın ödülü Ankara gezisi oldu

07 Mayıs 2018 16:24


Sarıkaya Azapbaşılı Köyü Şehit Hasan Basri Kayaaltı Ortaokulu olarak ‘Kitap Kurtları Okuyor’ projesi hazırlayarak öğrencilere kitap dağıttıklarını söyleyen Okul Müdürü Emhar Açıkgöz, en çok kitap okuyan 40 öğrencilerini


Ankara gezisi ile ödüllendirdiklerini dile getirdi.


Gezinin tüm yol ve giderlerini okullarındaki simit satışlarından ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında okulda yapılan kermesten sağlandığını da aktaran Açıkgöz, amaçlarının öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Bu eğitim öğretim döneminde öğrencileri Ankara gezisi ile ödüllendirdiklerini de belirten Açıkgöz, bu tür etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini aktardı.


Öğrenciler Ankara gezisi boyunca Anıtkabir’i, TBMM binasını, Hacı Bayram Veli Camisi ve Deniz Dünyası Akvaryumu ile Mehmet Akif Ersoy’un evini gezdiler.




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