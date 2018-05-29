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29 Mayıs 2018 10:11

Çözüm Koleji öğrencileri LGS provası yaptı

Binlerce öğrencinin hafta sonu ter dökeceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, ÖSYM kurallarına uygun sınav provası yaptı.

Çözüm Koleji öğrencileri LGS provası yaptı

29 Mayıs 2018 10:11


Liselere Geçiş Sınavına sayılı günler kala Yozgat Çözüm Koleji, öğrencilerinin üzerlerindeki sınav stresini hafifletmek için LGS provası yaptı. LGS provası öncesi 8’inci sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde mezuniyet balosu düzenlediler.


Daruşşifa Sağlık Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen LGS provasına katılan öğrenciler sınav yerinde yarım saat öncesinden hazır bulundular. Gerçeğe uygun bir şekilde arama yapılan öğrenciler sınav salonlarına giriş yaptılar. Sınav esasında sınıflarda bulunan gözetmen öğretmenler eşliğinde öğrenciler sınav kurallarını yaşayarak gördüler. Onlarca 8’inci sınıf öğrencisi kendilerini nasıl bir sınav beklediği hakkında hem farkındalık kazandılar hem de sınav kaygılarını üzerlerinden attılar.




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