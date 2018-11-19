Çözüm Koleji öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Mevlit Kandili dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevi'nde bulunan yaşlıları ziyaret eden Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Huzurevindeki yaşlılara hayata dair sorular sorarak onların tecrübelerinden faydalanmak isteyen öğrenciler verilen cevapları dikkatlice dinlediler. Ziyaret sırasında huzurevi sakinlerinin ellerini öperek kandillerini kutlayan minik öğrenciler, yaşlılara karanfil takdim ettiler.

Huzurevi sakinleri ise ziyaretten duydukların memnuniyeti dile getirerek öğrencileri yeniden görmek istediklerini söylediler.