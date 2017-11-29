Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 13:30

Çözüm Koleji öğrencilerine ağız ve diş sağlığı anlatıldı

Yozgat Çözüm Koleji’nin her ay düzenlediği kariyer günü etkinlikleri kapsamında bu ayki konuğu Diş Hekimi Özgür Fırat Oldu.

Çözüm Koleji öğrencilerine ağız ve diş sağlığı anlatıldı

29 Kasım 2017 13:30


Yozgat Çözüm Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen programda Diş Hekimi Özgür Fırat, öğrencilere ağız ve diş sağlığının öneminden bahsetti. Diş hekimliği mesleğini öğrencilere tanıtan Fırat, diş fırçalama yöntemleri ve ağız bakımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları öğrencilere anlattı. Fırat, öğrencilerin zaman zaman diş hekimlerine giderek diş kontrollerini yaptırmaları gerektiğini de vurguladı.


Öğrencilerin meslekleri tanımaları açısından her ay düzenledikleri programların önemli oldğunu söyleyen Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akdemir,Diş Hekimi Özgür Fırat’a teşekkür ederek günün anısına Fırat’a çiçek ve plaket verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
8
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    8°C
  • Cuma
    Sisli
    12°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç