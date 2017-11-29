Çözüm Koleji öğrencilerine ağız ve diş sağlığı anlatıldı

Yozgat Çözüm Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen programda Diş Hekimi Özgür Fırat, öğrencilere ağız ve diş sağlığının öneminden bahsetti. Diş hekimliği mesleğini öğrencilere tanıtan Fırat, diş fırçalama yöntemleri ve ağız bakımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları öğrencilere anlattı. Fırat, öğrencilerin zaman zaman diş hekimlerine giderek diş kontrollerini yaptırmaları gerektiğini de vurguladı.

Öğrencilerin meslekleri tanımaları açısından her ay düzenledikleri programların önemli oldğunu söyleyen Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akdemir,Diş Hekimi Özgür Fırat’a teşekkür ederek günün anısına Fırat’a çiçek ve plaket verdi.