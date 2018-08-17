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17 Ağustos 2018 12:18

Çözüm Koleji öğretmeleri hizmet içi eğitim seminerinde bir araya geldi

Yozgat, Kırıkkale ve Sivas Çözüm Eğitim Kurumları öğretmenlerine hizmet içi eğitim semineri verildi.

Çözüm Koleji öğretmeleri hizmet içi eğitim seminerinde bir araya geldi

17 Ağustos 2018 12:18


Çözüm Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından kurum öğretmenlerine verilen hizmet içi eğitim semineri bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yozgat, Sivas, Kırıkkale Çözüm Eğitim Kurumlarından yaklaşık 130 öğretmenin katıldığı hizmet içi eğitim semineri açılış ve yoklama programıyla başladı. Çözüm Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Akça, eğitime katılan öğretmenlere ’Kurumsal Eğitim Yaklaşımı’ konulu seminer verdi.


Etkinliğe katılan öğretmenlere ’Etkili Sınıf Yönetimi’ konulu seminer veren Çözüm Eğitim Kurumları Akademik Kurul Üyesi Feridun Sezgin ise etkili yönetimin ayrıntılarını öğretmenlere anlatarak yönetimin, öğrencileri baskılama, hizaya getirme veya susturma değil, öğrenmeyi en üst düzeyde gerçekleştirme ve öğrenilenleri davranışlara dönüştürme etkinliği olduğunu söyledi. Ankara Çözüm Koleji Kampüs Müdür Yardımcısı Can Serdar da katılımcılara ’Proje Geliştirme’ konulu seminer verdi.


Gün boyu devam eden etkinliğin son seminerini ise Çözüm Akademi Okulları Koordinatör Müdürü Behçet Karabulut ’Öğretmen İletişim Becerileri’ konusunda verdi. Seminerde öğretmen, öğrenci, veli ve idare arasındaki iletişimi güçlendirmenin yolları ve etkili iletişim becerilerine sahip bir öğretmenin okullara katkısı konuşuldu.


Seminer aracılığıyla Yozgat, Sivas ve Kırıkkale’den gelen öğretmenler aralarında fikir alışverişinde bulundular ve yaşanılan deneyimlerini paylaştılar. Seminer sonrası ise öğretmenlere sertifikaları Çözüm Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Akça ve diğer katılımcılar tarafından verildi. Seminerin ardından Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Müdürü Fatih Yılmaz seminere katılım gösteren Çözüm Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Akça, diğer konuklara ve öğretmenlere teşekkür ederek yeni eğitim öğretim dönemi öncesi seminerin faydalı olması dileğinde bulundu.




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