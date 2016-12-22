Çözüm Koleji sanatçı Mümin Sarıkaya’yı konut etti

Yozgat Çözüm Koleji, her ay düzenlediği kariyer günü etkinliklerde bu ay, Yozgat’ın yetiştirdiği önemli sanatçılarından Mümin Sarıkaya’yı ağırladı.

Son dönemlerin fenomen türküsü olan "Ben Yoruldum Hayat’ın" bestecisi ve güftecisi olan Mümin Sarıkaya, Yozgat Çözüm Koleji tarafından düzenlenen kariyer günleri etkinliğine katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Sarıkaya, öğrencilerle hem sohbet etti hem de seslendirdiği şarkılarla Çözüm Koleji Kariyer gününe renk kattı. Çözüm Koleji Müdürü Fatih Yılmaz, "Okulumuzun her ay düzenlemiş olduğu kariyer günü etkiliğinin bu ay ki konuğu son zamanların en çok konuşulan ve sevilen sanatçısı Mümin Sarıkaya oldu. Ben Yoruldum Hayat şarkısı ile gönüllere taht kuran Mümin Sarıkaya, okulumuz da öğrencilerimiz ile bir araya geldi. Sarıkaya hem sohbetiyle hem de şarkılarıyla kariyer günü etkinliğimize renk kattı" dedi.

Sanatçı Mümin Sarıkaya’nın Çözüm Koleji kariyer günü etkinliklerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Fatih Yılmaz, sanatçıya program sonunda teşekkür plaketi takdim etti.