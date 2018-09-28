Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay örnek bahçede işçilerle elma hasadı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde köylülerin arazilerini birleştirmesiyle oluşturulan Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden Kabalı Meyve Bahçesi'nde işçilerle birlikte elma hasadı yaptı.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Yozgat'ın Kadışehri ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabalı Meyve Bahçesi'nde çalışan işçilerle birlikte kahvaltı yaptı. Daha sonra meyve bahçesine geçerek burada işçilerle elma hasadına katılan Oktay, "Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde bulunan Kabalı köyündeyiz. Burada bereket var, burada emek, alın teri var. Burada köylülerimizin ilçedeki ve beldedeki insanımızın kendi köyünde, bölgesinde kalarak oluşturduğu bu güzelliği görüyoruz. Burası tarımsal kalkınma anlamında en ciddi projelerinden birisi. Türkiye'nin en büyük meyve bahçesindeyiz. 400 bini aşkın ağacın olduğu kiraz, elma, armut, şeftali gibi birçok çeşidin bulunduğu son derece teknik hem de bahçeciliğin, tarımın yapıldığı bir o kadar da amatör ruhla profesyonelce yapılan bir proje burası" dedi.

"Proje göçün önüne geçti"

Kabalı Meyve Bahçesi'nin ilçede göçün önüne geçtiğini ifade eden Oktay, "Geçen yılda Türkiye'nin 250 ayrı bölgesinde bu projeyi hayata geçirelim istemiştik. Dolayısıyla kırsaldan kente göçün de önüne geçmenin en ciddi yollarından birisi hem de üretimi artırmanın yollarından birisi. Toplulaştırma var ama bu toplulaştırma gönüllü olarak köylüler kendi arazilerini verip bir şirket bünyesinde toplulaştırıyor. Hem buradan kira alıyor hem de kendisi de fiilen burada çalışıyor. Sigortalı hepsi. Göç vermeyi bırakın, tekrardan göç almaya başlayan bir bölgemiz. Muhteşem bir proje. İnşallah bizim amacımız kabinemiz olarak bunu olabildiğince Türkiye'nin diğer bölgelerine, illerine ve ilçelerine olabildiğince bunu yaymak. Bunun bir sonraki aşaması burada sektörün oluşması, oradan da ürünlerin işlenmeye başlanıyor olması. Bunun sonraki aşamasında sanayileşme boyutu aşaması var. Ama mevcut aşamasında da organik ürün elde etme aşaması var" şeklinde konuştu.

Kadışehri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, partililer ile birçok vatandaş eşlik etti.