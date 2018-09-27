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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta esnafla buluştu

Yozgat’a bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Yozgat'a bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.


Yozgat girişinde il protokolü, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Oktay, buradan çarşı merkezine geçerek, esnaf ziyaretlerinde bulundu. İş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnaf ve çalışanlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Esnaf ziyareti sırasında Oktay'a Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve partililer de eşlik etti.


Yozgat'taki esnaf ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, STK'larla düzenlenecek programa katılmak üzere Sorgun ilçesine hareket etti.

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