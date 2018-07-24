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24 Temmuz 2018 11:50

Davulbazlılar şenlikte buluştu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Davulbaz köyü sakinleri 2’nci Geleneksel Davulbaz Buluşması adı altında bir araya geldiler.

Davulbazlılar şenlikte buluştu

24 Temmuz 2018 11:50


Davulbaz köyü sakinlerinden Yusuf Demir, "Akdağmadeni Çiçekliçayır mevkinde şehir içi ve şehir dışından büyük katılım gerçekleşti.15 Temmuz’da da Davulbazlılar olarak bir araya geldik. Başta şehitlerimiz olmak üzere bugünün anısına onları anmış bulunmaktayız" dedi.


Demir, şenliklerin yıllardır görüşmeyen köylü ve akrabaların buluşmasına vesile olduğunu ve yeni yetişen gençlerin kaynaştığını ifade ederek, "Bu geleneksel şenliğimizi her yıl düzenli olarak yapmak istiyoruz. Başta valimiz olmak üzere ilçe kaymakamımız ve diğer ilçe siyasi örgütlerimiz ve esnaflarımıza herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" şeklinde konuştu.


Şenlikte katılımcılara gözleme, etli pilav ve ayran ikram edildi.




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