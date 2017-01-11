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11 Ocak 2017 15:59

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

11 Ocak 2017 15:59

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Enerji Tasarrufu Haftası” dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Enerji Tasarrufu Haftası” etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim yarışması ödül töreni, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirildi.
Düzenlenen törene Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçarslan, ÇEDAŞ Yozgat İl İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz, bazı kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından ÇEDAŞ tanıtım filmi ve enerji haftası nedeniyle hazırlanan enerji tasarrufu konulu kamu spotu katılımcılara izletildi.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yozgat ÇEDAŞ İl İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz, “Enerjinin ihtiyacının hızla arttığı ve hızlı bir şekilde tükendiği günümüzde ÇEDAŞ olarak enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz. Bu sorumluluğu şirket olarak farkındalık yaratmak amacıyla başlattık ve devam ettireceğiz” dedi.
Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise “Böyle güzel etkinliklere bir araya gelmek özellikle başarılı olan öğrencilerimizi kutlamak ayrı bir gurur. O çocukların sevincini paylaşmak için buradayız. Enerji tasarrufunu sunumları bizlere anlatmaya çalışan ÇEDAŞ’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğüne, okullarda öğrencileri bu konuda düşünmeye eserler çıkarmaya teşvik ettikleri için de teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmaları Yozgat’ın her alanında sıklıkla duyurmalı ve çok çalışmalıyız. Yozgatlıyı Yozgat’ta tutabilmek için projeler üretmeliyiz. İyi bir Yozgat ortaya çıkarmak adına hedef belirlemeliyiz. Kurumlarımızın bu tarz çalışmalarını daima Valilik olarak takdir edeceğiz. Enerji tasarrufu çok önemli bir konu. Enerji çağımız için çok önemli. Bunlar olmasa hayat bu kadar kolay, renkli olmayacaktı. Dolayısıyla elektrik enerjisi hayatımızın bütün alanlarına girmiş ve bütün alanlarını canlandırmıştır” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından enerji tasarrufu konulu resim yarışmasında birinci olan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Arda Yıldırım’a ödülü Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır tarafından verildi.
Yarışmada ikinci olan Yunus Emre Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Elif Sude Çay’ın ödülü ise Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçarslan tarafından takdim edildi.
Yarışmada üçüncü olan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerinden Buse Yıldız’a ise ödülünü ÇEDAŞ Yozgat İl İşletme Müdürü Mustafa Yılmaz verdi. Hediye töreninin ardından program sona erdi.



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