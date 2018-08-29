Dev testi ocağının içerisinde 60 testi kebabı pişiriliyor

Görenlerin ilgisini çeken 2.5 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki dev testi ocağının içinde 60 adet testi kebabı pişirilebiliyor. Şehir merkezinde dev testi ocağını gören ve ilgisini çeken müşteriler, Yozgat’ın yöresel lezzetlerinden olan testi kebabının tadına bakmadan gitmiyorlar. Testi kebabının lezzetine varan vatandaşlar daha sonra dev testi ocağı ile hatıra fotoğrafı çektirerek yollarına devam ediyorlar.

Testi kebabının Yozgat’ın simgesi olduğu için Türkiye’nin en büyük testi şeklindeki ocağını yaptıklarını söyleyen işletme sahibi Zafer Özışık,"Bozok yaylasının dağlarında süt kuzularını besleyerek onların etinden burada en büyük testinin içinde testimizi pişirerek insanlarımızın lezzetine sunuyoruz. Testi şeklindeki bu ocak, 2.5 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde Türkiye’nin en büyük testisi olma özelliğini taşıyor. Testinin içerinde aynı anda 60 tane testi kebabı pişiyor. Bunu gören insanlar hatıra fotoğrafı çektiriyorlar" dedi.

İstanbul’dan Sivas’a giden Volkan Kaya,"Yozgat’tan geçerken testinin büyüklüğü ve hacmi dikkatimizi çekti. Bir duralım bakalım dedik. Testi şeklindeki ocak orijinal ve Türkiye’nin en büyük testi ocağı ve gayet başarılı yapan ustaya hakkını vermiş. Bunu sergileyenlere de sahip çıkanlara da teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Abdurrahman Akkurt ise,"İzmir’den Erzurum’a gidiyoruz. Sürekli bu yoldan geçiyoruz. İlk defa durdum testi ocağı bayağı büyük ve merak ettik, girdik testi kebabımızı da yedik. Lezzeti çok güzeldi. Daha önce bu büyüklükte hiç ocak görmemiştim" ifadelerinde bulundu.