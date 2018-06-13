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13 Haziran 2018 11:14

Diyetisyen Elbay, "Bayramda yeterli ve sağlıklı beslenmeliyiz"

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte normal beslenme alışkanlıklarına geçilirken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gökhan Elbay,"Bayramda şeker, çikolata, hamur işleri ve tatlıyı aşırı tüketmek sindirim sisteminde ve diğer organlarda rahatsızlıklara yol açacaktır ve bu durum kilo alımına sebep olacaktır" dedi.

Diyetisyen Elbay,

13 Haziran 2018 11:14


Ramazan Bayramı’nda tıka basa yenilen yemeklerin ve tatlıların mide problemlerine davetiye çıkaracağını anlatan Diyetisyen Gökhan Elbay, yaptığı açıklamada,"Bayramın beslenme açısından diğer günlerden farlı bir dönem olmadığını kabullenmek en önemli adım olacaktır. Günlük yaşantımızdaki 3 ana ve 3 ara öğün prensibinden uzaklaşmadan, özellikle ana öğünlerimizi evde tüketmeye çalışarak ve her besin grubundan yeterli ve dengeli bir şekilde tüketerek günlük yaşantımıza devam edelim. Özellikle evden çıkmadan salata, meyve, yoğurt gibi hafif besinlerin tüketilmesi bayram ziyaretlerindeki hamur işleri ve tatlılara ’hayır’ cevabını vermemizi kolaylaştıracaktır" dedi.


Aşırı beslenme ve hızlı besin alımının birçok sağlık sorununa sebep olacağını aktaran Elbay,"Türk halkının misafirperver yapısı ve özellikle yemek konusundaki ısrarcı tutumları bir aylık oruç döneminden çıkmış bireylerin iştahıyla birleşince aşırı miktarda ve hızlı besin alımlarına ve bu durumda birçok sağlık problemine neden olabilir. Özellikle mide ve bağırsak problemleri bayramda sıklıkla karşılaşılan sorunlardandır. Bunun yanı sıra hazım problemleri, baş ağrısı, tansiyon dengesizlikleri gibi problemlerde yanlış besin tüketimleri sonucunda ortaya çıkabilir" ifadelerine yer verdi.


Elbay, Ramazan Bayramı’nda baklava, tulumba, lokma, kadayıf gibi ağır tatlılar yerine sütlü, meyveli tatlıların tercih edilmesi gerektiğini de söyledi.




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