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14 Temmuz 2018 10:57

Doğankent Belediyesi GES’ten ayda 100 bin lira gelir sağlıyor

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Doğankent Belediyesi, kurduğu Güneş Enerji Sistemi (GES) sayesinde hem kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ürettikleri elektrik enerjisini satarak belediyeye aylık 100 bin lira gelir sağlıyor.

Doğankent Belediyesi GES’ten ayda 100 bin lira gelir sağlıyor

14 Temmuz 2018 10:57


Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Güneş Enerji Sistemi’nin 3 milyon 800 bin liraya mal olduğunu söyleyerek “Enerji Türkiye’nin olmazsa olmazıdır. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Ancak hak vergisi Türkiye’nin imkanları var. Şu ana kadar o imkanları yeteri kadar kullanamadığımızı düşünüyorum. Ancak şu anda kullanabiliyoruz. Belediyecilikte enerji çok önemlidir. Ama belediyeler içerisinde öz kaynak oluşturmak çok daha önemlidir. Sadece hazineden gelen yardımla birçok hizmetleri yürütme imkanı kısıtlı olabilir ama belediyeye öz kaynak yaratırsanız birçok projeyi gerçekleştirmede size yardımcı olur” dedi.


Sungur açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Biz cesaretle bu işe girdik. Bir megawatt yani 1000 kw kurulum izni aldık. Çamlıbel AŞ ile 10 yıllık bir anlaşma yaptık. Geçen yıl ihalemizi yaptık. 3 milyon 600 bin liraya ihale ettik. KDV teşvik yasasından yararlandık. Onu da çıktığınız zaman bize maliyeti 3 milyon 800 bin liraya mal oldu. Şu anda geçen ay 100 bin liralık fatura kestik. Ortalama aylık bize 100 bin lira gelir getireceğini hesap ediyoruz. 4 yılın altında bir zaman da kendisini amorti edecektir. Bu panellerin dayanma gücü 20-25 yıl arasındır. Bu süreden sonra panellerde yenileme ve bakım yapacağız. Bir 25 yıl daha gidecektir. Yenilenebilir enerjiler hem enerji bakımından hem ülkemize hem de belediyemize büyük katkı sağlayacaktır”




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