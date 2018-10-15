Doluya karşı dolu topu

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesindeki ürünler dolunun verdiği zararlardan dolu topu ile korunuyor.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde yaşayan köy sakinleri 8 yıl önce uygulamaya koydukları proje ile tarlalarını birleştirip sınırları kaldırarak 5 bin dönümlük araziye elma, şeftali ve kiraz bahçesi kurdu. Kamu, özel sektör ve vatandaş işbirliği ile oluşturulan devasa meyve bahçesi bir firmaya kiralandı. Köy sakinleri, erkek, kadın, çocuk demeden bu bahçede çalışırken hem tarlalarının kiralarını aldılar hem de sigortalı olarak çalışmaya başladılar. Meyve ağaçları ürün vermeye başlayınca dikkatleri üzerine çeken Kabalı Meyve Bahçesi'ni doğal afetlere karşı korumak ve en iyi ürünü en az zararla almakta firma yetkililerine düştü. Meyvelerin hasat vakti dolu yağışıyla büyük zarar gördüğünü ve bunun üzerine bir araştırma yapan Fahrettin Aksakal, bahçelerine dolu topu kurmaya karar verdi. Avrupa'dan ithal ettikleri dolu topunu bahçelerine kurduran Aksakal, olumlu sonuç alınca dolu topu üretimi yapan bir firmayla iletişime geçerek bahçelerine 3 tane daha dolu topu koydurmaya karar verdi. Özellikle hasat mevsiminde yaklaşan dolu bulutları, dolu makinesine erken uyarı veriyor ve makine kendiliğinden çalışıyor. Bu sayede ses dalgası oluşturan dolu topu, dolu tanelerinin yağmur ve kar olarak düşmesini sağlıyor ve meyvelerin zedelenmesinin önüne geçiyor.

4 yıl önce yaptıkları araştırma sonucunda bir dolu topu ithal ettiklerini ve faydasını gördükten sonra ise bir firma tarafından üretilen 3 dolu topu daha aldıklarını anlatan Aksakal, “Firmadan biz dolu toplarını alıyoruz. Aynı zamanda Ankara'da bir başka bir yerli firmamız da arazimizin etrafında bize yaklaşmakta olan dolu bulutlarını tespit edip erken uyarı sistemi olarak hem cep telefonlarımıza mesaj gönderiyor ve mail atıyor hem de dolu makinalarına mesaj atıp dolu makinalarının otomatik olarak çalışmasını sağlıyor. Böylece Van'dan getirttiğimiz dolu makinalarıyla Ankaralı firmanın sunduğu erken uyarı sistemi birleştiğinde bir dolu kalkanı olarak bahçenin üstünde koruyan bir sistem haline gelmiş oluyor” dedi.

Dolu topu makinesinin işlevi hakkında da bilgi veren Aksakal, “Dolu topu özel bir ses dalgası ile yağmakta olan doluyu parçalayıp yere yağmur olarak düşmesini sağlıyor. Dolayısıyla aslında zararlı bir afeti faydalı bir nimete çeviriyor. Bu yıl etrafımızdaki köylere dolu yağdı. Maalesef bir takım zararlar oldu. Bizim o dönem dolu topumuz bir tane olduğu için kapasitesinin dışındaki yerlerde ufak tefek hasarlar oldu. Bu şekilde doluyu en az hasarla atlatmış olduk” şeklinde konuştu.