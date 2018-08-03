Ekmeklerini topraktan çıkartıyorlar

Geçimlerini sürdürebilmek için ekim ve hasat zamanı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden eşleri ve çocuklarıyla Yozgat’a çalışmaya gelen 4-5 bin tarım işçisi kavurucu güneş altında patates, pancar, nohut, soğan sökerek ekmek mücadelesi veriyor.

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’ne gelen tarım işçileri, günün ilk ışıkları ile birlikte tarlada çalışmaya başlarken akşam saat 17.00 sıralarında tekrar çadırlarına dönüyorlar. Memleketlerinden uzakta yaklaşık 6 ay boyunca Yozgat’ta tarlalarda çalışan tarım işçileri hem ailelerinin rızıklarını çıkarıyorlar hem de çocuklarının eğitim masraflarını çıkarıyorlar.

Şanlıurfa’dan okul harçlığını çıkarmak için Yozgat’a gelen Adem Akbulut, “Şanlıurfa geliyoruz. Yozgat’ta ekmeğimizi çıkartıyoruz. Şu an soğan ve patates topluyoruz. 6 kişi ailemle geldim. Günlük 65 liraya çalışıyoruz. Denizli Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümü okuyorum. Yazları tarlalarda çalışarak okul harçlığımı çıkarıyorum” dedi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Yozgat’ta çalışmaya geldiğini söyleyen Yusuf Uyan ise, “Burada soğan topluyoruz, kesimini yapıyoruz. Şanlıurfa Siverek’ten geldik. Burada ekmeğimizi kazanıyoruz, güneşin altında sıcakta çalışıyoruz. Ailemle birlikte 5 kişi geldik ve rızkımızı arıyoruz” şeklinde konuştu.

Yozgat’a çalışmak için gelen Melek Zincirkıran, “Şanlıurfa’dan buraya çalışmaya geldik. Her yıl geliyoruz. 3 ay patates, soğan sökmeye geliyoruz. Ekmek paramızı tarlalarda kazanıyoruz” ifadelerini kullandı. Zeki Baş ise 3 aydır Yozgat’ta tarlalarda çalıştığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Yozgat’a çalışmaya Şanlıurfa’dan geldik. 3 aydır buradayım. Bizim orada hiçbir şey yok. Her şey pahalı biz de gurbete geliyoruz. Yozgat’ta rızkımızı kazanıyoruz, onun için buraya geldik. Güneşin altında çalışmak çok zor.”

Lise öğrencisi Remziye Polat okul harçlığı için Yozgat’a geldiğini belirterek, “Hatay Dörtyol’dan geliyorum. Lise 3 öğrencisiyim. Harçlığımı çıkarmak için soğan topluyorum. Soğan toplamak okumaktan zor. Okumak her şeyden daha önemlidir, herkes okusun. Şu an çalışıyoruz okul yok, ev ekonomisine katkı da bulunuyorum. Günlük 60 liraya çalışıyoruz. Okul açılana kadar çalışacağız” dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden rızıklarını kazanmak için Yozgat’a gelen tarım işçilerinin olduğunu söyleyen Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir ise yaptığı açıklamada, “Yozgat’a gelen tarım işçileri, kendi üreticilerimize de büyük destekte bulunuyorlar. Üretimde ülke ekonomisine destek sağlıyorlar. Yozgat’a 4-5 bin tarım işçisi geliyor. 6 ay boyunca mayıs ayından başlamak üzere pancar, fasulye çapası olsun daha sonra patates, soğan hasadı ve şeker pancarı hasadı olmak üzere ilimize katkı sağlamaktadırlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen tarım işçileri Yozgat’ta çalışarak tarım işçiliği yaparak rızıklarını Yozgat’tan kazanmaktadırlar” şeklinde konuştu.