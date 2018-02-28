Açılan sergide 5 bin lira gelir elde eden Işık bu parayı Mehmetçiğe bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla açılan ve 15 gün süren sergide tablolarını satışa sunan Işık,sergiden 5 bin lira gelir elde etti. Narin Işık, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı ziyaret ederek sergiden elde ettiği geliri Türk Silahları Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlanması için Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a teslim etti.

Narin Işık’a gösterdiği özverili davranış dolayısıyla teşekkür eden Vali Yurtnaç, "İlimizde yaşayan Narin Işık hanım, bedensel engelli olmasına rağmen tablo yapıyor. Bu tablolardan bir sergi açtı. Bu sergiden elde ettiği 5 bin liralık geliri Türk Silahları Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na teslim edilmek üzere valiliğimize verdi. Burada önemli olan şey ordumuza Mehmetçiğe verilen destektir. Ülkenin engellisinden sağlam insanına kadar herkesin ordumuzun Mehmetçiğimizin yanında olduğunu ifade ediyor." dedi.

Narin Işık ise,"Ben ordumuzun başarılı olmasını istiyorum. Bu bağışı yaparken şöyle düşündüm. Bir kurşunda bir mermi de benden gitsin. Vatanım için bedenimle çalışamıyorum ama yüreğimle çalışmak istedim. Yaptığım tablolarımı Mehmetçiklerimize bağışlamak istedim. 30 tablo vardı sergide 5 bin lira topladım. Bana bu katkıyı sağlayıp destek oldukları için herkese teşekkür ediyorum. Afrin’deki askerlerimize başarılar diliyorum. Yüreğim kalbim onlarla" şeklinde konuştu.