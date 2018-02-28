Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Yozgat
  •  » Engelli Kadın Ağzıyla Yaptığı Tablolardan Elde Ettiği Geliri Mehmetçiğe Bağışladı
28 Şubat 2018 11:18

Engelli kadın ağzıyla yaptığı tablolardan elde ettiği geliri Mehmetçiğe bağışladı

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 54 yaşındaki Narin Işık, ellerini kullanamadığı için ağzıyla yaptığı yağlı boya tablolarından oluşan bir sergi açtı.

Engelli kadın ağzıyla yaptığı tablolardan elde ettiği geliri Mehmetçiğe bağışladı

28 Şubat 2018 11:18

Açılan sergide 5 bin lira gelir elde eden Işık bu parayı Mehmetçiğe bağışladı.


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla açılan ve 15 gün süren sergide tablolarını satışa sunan Işık,sergiden 5 bin lira gelir elde etti. Narin Işık, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı ziyaret ederek sergiden elde ettiği geliri Türk Silahları Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlanması için Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a teslim etti.


Narin Işık’a gösterdiği özverili davranış dolayısıyla teşekkür eden Vali Yurtnaç, "İlimizde yaşayan Narin Işık hanım, bedensel engelli olmasına rağmen tablo yapıyor. Bu tablolardan bir sergi açtı. Bu sergiden elde ettiği 5 bin liralık geliri Türk Silahları Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na teslim edilmek üzere valiliğimize verdi. Burada önemli olan şey ordumuza Mehmetçiğe verilen destektir. Ülkenin engellisinden sağlam insanına kadar herkesin ordumuzun Mehmetçiğimizin yanında olduğunu ifade ediyor." dedi.


Narin Işık ise,"Ben ordumuzun başarılı olmasını istiyorum. Bu bağışı yaparken şöyle düşündüm. Bir kurşunda bir mermi de benden gitsin. Vatanım için bedenimle çalışamıyorum ama yüreğimle çalışmak istedim. Yaptığım tablolarımı Mehmetçiklerimize bağışlamak istedim. 30 tablo vardı sergide 5 bin lira topladım. Bana bu katkıyı sağlayıp destek oldukları için herkese teşekkür ediyorum. Afrin’deki askerlerimize başarılar diliyorum. Yüreğim kalbim onlarla" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Sisli
    7°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç